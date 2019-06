Ibbenbüren. Naturagart in Ibbenbüren ist nicht nur eine Firma, sondern ein ganzes Firmenuniversum. Gründer Norbert Jorek hat in jahrzehntelanger Arbeit ein Paradies für Freunde von Gartenteichen geschaffen. Ein Park dient als Anschauungsobjekt, die firmeneigene Gärtnerei verschickt bis zu 30.000 Pflanzen pro Tag.

Ein Besuch bei Naturagart in Ibbenbüren. Dieses Unternehmen ist: Eine zehn Hektar große Parklandschaft mit 120.000 Besuchern jährlich; ein künstliches Tauchparadies mit Höhlensystem und Wrack; eine Außenstelle des Standesamtes Ibbenbüren; eine Gärtnerei; ein Gastronomiebetrieb mit diversen Räumen für Veranstaltungen; ein Aquarium mit riesigen Beluga-Stören; ach ja, außerdem noch der größte Anbieter von Teichfolie und Teichzubehör in ganz Deutschland – vermutlich in Europa. Kein Wunder, dass Ibbenbürens Bürgermeister Marc Schrameyer da ins Schwärmen gerät:

„Naturagart ist einer der Hidden Champions von Ibbenbüren, eine touristische Attraktion und ein Aushängeschild für die Stadt."









Das Unternehmen bringe Ökologie und Ökonomie erfolgreich zusammen, sagt Schrameyer. Charakteristisch für Naturagart seien das westfälische Unternehmertum der Führungspersönlichkeiten, ihre Detailliebe, ihre Überzeugungskraft und natürlich der wirtschaftliche Erfolg. Schrameyer erinnert sich an die Anfänge: „Der Tauchpark – heute der größte seiner Art in ganz Europa – wurde von Außenstehenden im Vorfeld schlicht für unmöglich gehalten.“

Dreh-und Angelpunkt des Ibbenbürener Firmenuniversums ist Norbert Jorek. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Aggi Bücker hat der 68-jährige Biologe Naturagart über Jahrzehnte aufgebaut. „Die Idee für den Park hatte ich schon vor 40 Jahren“, sagt Jorek: „Ich wollte eine Landschaft gestalten, in der Menschen Naturkontakt erleben können.“ Gegründet hat er das Unternehmen in Gimbte bei Münster; nach zehn Jahren in Saerbeck bot sich ihm 1991 die Gelegenheit einen alten Gutshof im Ibbenbürener Ortsteil Dörenthe zu kaufen. Damals beschäftigte Jorek bereits 40 Mitarbeiter; heute sind es während der Saison bis zu 160, davon 50 Festangestellte.

Baumaterial mitsamt Dienstleistungen

Seine Kunden findet Naturagart in ganz Deutschland. Das Unternehmen verkauft Ihnen nicht nur das Baumaterial für Gartenteiche sondern auch die dazugehörigen Dienstleistungen. Jorek: „Wir beraten sie bei der Planung. Wir liefern ihnen Pflanzen und den dazu passenden, detaillierten Pflanzplan. Im Vertrieb stellen wir nicht den Preiskampf in den Vordergrund, sondern den Service. Die praktische Arbeit übernimmt der Kunde aber in Eigenleistung.“ Meist baue er seinen Teich allein oder mit Freunden, so Jorek weiter.

Damit das möglichst reibungslos klappt, bietet Joreks Unternehmen nicht nur unzählige Erklärvideos und Bücher an, sondern auch Teichbau-Seminare mit jährlich 600 Teilnehmern. Das Produktsortiment umfasst viele patentierte Artikel, die man exklusiv nur bei Naturgart bekommt. Dabei handelt es sich nicht nur um Folien, sondern auch um spezielle Wasserfilter oder Alu-Konstruktionen. Die Konzepte stammen aus der Entwicklungsabteilung. Die firmeneigene Gärtnerei verschickt bis zu 30.000 Pflanzen pro Tag. Verkauft wird ausschließlich im Direktvertrieb ohne Vertreter und Großhändler.

„Unser Park dient uns als Anschauungsobjekt“, sagt Norbert Jorek: „Er ist die Quelle der unzähligen Fotos und Videos auf unserer Homepage und in unserem Katalog. Profitabel ist unser Unternehmen als Gesamtkonzept. Wir betreiben Omnichannel-Marketing. Dafür brauchen wir den Park als Alleinstellungsmerkmal. Menschen erleben hier Natur und entwickeln den Wunsch, das auch für ihr Zuhause zu realisieren."

Umsätze zwischen zehn und elf Millionen Euro

Am stärksten ist das Unternehmen laut dem Geschäftsführer in den Jahren ab 2000 gewachsen. Die Umsatzerlöse schwanken seinen Angaben zufolge meist zwischen zehn und elf Millionen Euro jährlich. Zum Volumen der Investitionen in den Standort will er keine Angaben machen. Es dürfte sich um einige Millionen Euro handeln und Jorek wäre nicht Jorek, wenn er nicht permanent neue Pläne und Projekte entwickeln würde. Aktuell entsteht ein Kinderspielplatz mit zahlreichen Wasserelementen. Außerdem arbeitet man an einem Wanderweg rund um die sogenannte 'Wasserwildnis'. Dort ist es gelungen, Eisvögel, Wildgänse und Reiher anzulocken, die sich aus Verstecken beobachten lassen.

Die Lebensleistung dieses tatkräftigen und visionären Machers nötigt Respekt ab. Doch wie geht es bei Naturagart weiter, wenn Norbert Jorek einmal nicht mehr in der Lage ist, das komplexe Gesamtkunstwerk zu managen? Auch damit hat sich der Teichpionier schon beschäftigt. Aktuell arbeiten sich vier Mitarbeiter in die Geschäftsführung ein. Sie sollen nach und nach die Verantwortung übernehmen. Eigentumsrechtlich plant Jorek für die Nachfolge die Gründung einer Stiftung.