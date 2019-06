Osnabrück. Wie geht es bei Gerry Weber weiter? Nachdem am 1. April ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet wurde, hat die Gläubigerversammlung diese Vorgehensweise am Dienstag bestätigt. Verbindliche Angebote potenzieller Investoren erwartet das Unternehmen im Laufe des Monats. Bis Ende Juni soll dann auch eine Entscheidung über die Zukunft von Gerry Weber fallen.

Trotz Insolvenz in Eigenverwaltung läuft der operative Geschäftsbetrieb "ungestört und vollumfänglich" weiter, betonte Sachwalter Stefan Meyer im Zuge der Gläubigerversammlung. Bezogen auf die bislang angemeldeten Forderungen in Höhe von rund 275 Millionen Euro ist nach Angaben des Unternehmens der Großteil der 1500 Gläubiger der Gerry Weber International AG anwesend gewesen. Meyer erklärte weiter:





"In den vergangenen Wochen wurden zudem wichtige Sanierungsmaßnahmen umgesetzt und eingeleitet, die auch von den potenziellen Investoren positiv beurteilt wurden."





Die Suche nach Investoren läuft indes weiter. Mit der Unterstützung und Umsetzung des Investorenprozesses wurde nach Angaben des Unternehmens die Investmentbank Macquarie beauftragt. Es längen mehrere Angebote potenzieller Investoren vor. Diese noch unverbindlichen Angebote seien in den vergangenen Wochen sorgfältig geprüft und weiterverhandelt worden. Im Laufe des Juni erwartet das Haller Modeunternehmen verbindliche Angebote.



Parallel steht jedoch doch eine Sanierungslösung über einen Insolvenzplan im Raum. Auch eine Kombination aus Sanierung und Einstieg eines oder mehrerer Investoren schließt das Unternehmen nicht aus. Dazu sagte Meyer:

"Wir werden die beiden erarbeiteten Lösungen gegenüberstellen. Alle Angebote werden vorher ausführlich geprüft, um sodamm mit dem Gläubgerausschuss die Angebote zu erörtern und eine Entscheidung zu treffen, welche Lösung umgesetzt werden soll."





Anzeige Anzeige

Bis Ende Juni soll es eine Entscheidung über die Zukunft des Traditionsunternehmens geben. Die Umsetzung der beschlossenen Lösung soll noch vor Jahresende abgeschlossen sein.

Keine Angaben zu von Schließung betroffenen Geschäften

Derweil schreitet die angekündigte Filialschließung voran. In den vergangenen Tagen sind laut Unternehmen in den vergangenen Tagen informiert worden. Angaben zu den 146 betroffenen Standorte machte Gerry Weber auf Anfrage nicht.

Durch die Schließungen, die bis Ende November abgeschlossen sein sollen, sind nach Angaben des Unternehmens rund 330 Vollzeitarbeitsplätze betroffen. "Unter anderem, um die bestmögliche Warensteuerung und Warenverfügbarkeit zu gewährleisten, wird die Schließung in drei Phasen zum 30. September, 31. Oktober und 30. November des Jahres umgesetzt", heißt es in einer Mitteilung. Die Kündigung der betroffenen Mitarbeiter erfolge ebenfalls in drei Phasen auf Basis noch abzuschließender Interessenausgleichsvereinbarungen und entsprechender Sozialpläne. Diese würden aktuell mit dem Betriebsrat verhandelt.

Stellenabbau in Halle bereits umgesetzt

Auch in der Unternehmenszentrale in Halle baut Gerry Weber Arbeitsplätze ab. Betroffen sind hier wie angekündigt rund 140 Mitarbeiter. Nach Angaben des Unternehmens ist dieser Stellenabbau zwischenzeitlich in weiten Teilen umgesetzt.

Vor der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens ist der Vorstand weiterhin überzeugt. Johannes Ehling, Vorstandssprecher der Gerry Weber International AG, sagte:





"Seit Herbst letzten Jahres sehen wir Erfolge in unserem operativen Geschäft. Im Retail-Geschäft sind wir in den vergangenen Monaten sehr gut vorangekommen."





So sei im Retail die Rohertragsmarge gegenüber dem Vorjahr deutlich und gegenüber Budget sogar leicht verbessert worden.

Seit 25. Januar im Insolvenzverfahren

Die Gerry Weber International AG hatte am 25. Januar Insolvenz in Eigenregie beantragt. Eröffnet wurde das Verfahren am 1. April. Bei der Tochtergesellschaft Gerry Weber Retail GmbH & Co.KG wurde das Insolvenzverfahren in Eigenregie am 1. Mai eröffnet. Dem Vorstand der Gerry Weber International AG um Vorstandssprecher Johannes Ehling steht Rechtsanwalt Christian Gerloff als Generalbevollmächtigter zur Seite. Die Finanzierung des Geschäftsbetriebs von Gerry Weber ist nach Angaben des Unternehmens ungeachtet des laufenden Insolvenzverfahrens bis in das Jahr 2020 hinein gesichert.



Hallhuber-Verkauf rückt näher

Derweil rückt der Verkauf der Gerry-Weber-Tochter Hallhuber näher. Im Februar hatte der Haller Mutterkonzern einen Investor für die Münchner Tochter verkündet. Zehn Millionen Euro zur Brückenfinanzierung hatte dieser auf den Tisch gelegt. Teil des Deals ist eine Kaufoption, die jedoch an Bedingungen geknüpft ist, wie das Unternehmen damals mitteilte. "Die Lösung für Hallhuber ermöglicht es, den Geschäftsbetrieb dort fortsetzen zu können", wurde Vorstandsmitglied Florian Frank in einer Mitteilung des Unternehmens zitiert.