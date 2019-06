Osnabrück/Rastede. Die Trockenheit des vergangenen Jahres hat Spuren in den Bilanzen der ländlichen Genossenschaften im Raum Weser-Ems hinterlassen. Doch obwohl die Getreidevermarktung und der Handel mit Pflanzenschutzmitteln unter der Dürre gelitten haben, konnten die Warengenossenschaften ihren Profit steigern.

Wie der Genossenschaftsverband Weser-Ems jetzt mitteilte, konnte der Treibstoffhandel die Probleme im Getreidehandel überkompensieren. Die Warengenossenschaften im Raum Weser-Ems unterhalten ein dichtes Tankstellennetz und der Handel mit Treib- und Schmierstoffen trägt wesentlich zum Umsatz bei. Da der Ölpreis im vergangenen Jahr deutlich gestiegen war, spülte der Treibstoffhandel mehr Geld in die Kassen.

Insgesamt steigerten die 40 Warengenossenschaften nach Verbandsangaben ihr Jahresergebnis nach Steuern 2018 deutlich auf 14 Millionen Euro (2017: 11,6 Millionen Euro). Allerdings blieb auch deshalb am Ende mehr Geld übrig, weil die ausgeschüttete Rückvergütung von 9,1 auf 8,2 Millionen Euro sank.

Einbußen in der Futtermittelwirtschaft

Die bundesweite Getreideernte war im vergangenen Jahr wegen der ungünstigen Wetterbedingungen bescheiden ausgefallen. Auch die Futtermittelwirtschaft, die nach wie vor die Hälfte des Umsatzes der Warengenossenschaften ausmachen, musste Einbußen hinnehmen. Der Umsatz sank um 2,8 Prozent, nach Einschätzung des Verbands vor allem wegen steigender Anforderungen, etwa durch die "Initiative Tierwohl" oder die novellierte Düngemittelverordnung.

Die Viehvermarktungsgenossenschaften erlebten aufgrund gefallener Preise für Schlachtschweine einen Umsatzeinbruch. Die Erlöse sanken laut Verband um 9 Prozent auf 966 Millionen Euro. Rund sieben Millionen Tiere wurden im vergangenen Jahr vermarktet.

Verbandsdirektor Axel Schwengels sieht die ländlichen Genossenschaften im laufenden Jahr vor einigen Herausforderungen. Neben den Folgen der Dürre müssen die Genossenschaften und die landwirtschaftlichen Betriebe sich auf verschärfte Auflagen für Nährstoffüberschüsse, die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest und stärkere Einflussnahme des Lebensmitteleinzelhandels einstellen.

Energiegenossenschaften feiern Rekordjahr

Ein Rekordjahr haben die Energiegenossenschaften im Nordwesten hinter sich. Mit Strom aus Windkraft- und Solaranlagen sowie der Erzeugung von Gas und Nahwärme erzielten die 71 Energiegenossenschaften einen Gesamtumsatz von über 100 Millionen Euro - nach Verbandsangaben doppelt so viel, wie noch vor fünf Jahren. Schwengels kritisierte die EEG-Novelle von 2017, die Bürgerwindgenossenschaften das Leben schwerer mache. "Die finanziellen Hürden, die aufgrund der Teilnahme am Ausschreibungsverfahren bestehen, sind für kleine, regional verankerte Bürgerenergieprojekte unserer Einschätzung nach nur schwer zu überwinden." Stattdessen würde den Bürgern eine Beteiligung an extern projektierten Windparks angeboten. "Ob diese Projekte dann dem Anspruch eines ,Bürgerwindparks' genügen, hängt von den vom Projektierer vorgegebenen Konditionen und Vereinbarungen ab", so Schwengels.