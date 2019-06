Logos der US-Internetkonzerne Google, Amazon und Facebook sind auf dem Display eines iPhones zu sehen. Foto: Stefan Jaitner

Washington. Lange konnten sich US-Internetfirmen auf das Wohlwollen heimischer Regulierer verlassen, jetzt brechen für sie härtere Zeiten an. Sowohl US-Behörden als auch der Kongress werden aktiv. Dabei könnten Google, Facebook und Co auch in den Mühlen der Politik zerrieben werden.