Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. In der Hoffnung auf sinkende Zinsen haben sich am Dienstag Schnäppchenjäger auf den deutschen Aktienmarkt getraut. Der Dax begann mit Verlusten, drehte aber rasch wieder ins Plus und baute die Gewinne anschließend aus.