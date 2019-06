Osnabrück/Berlin. Die Digitalisierung hat die Welt der Logistik bereits verändert, doch neue Technologien werden für weiteren Wandel sorgen. Beim Einsatz von Datenanalysen und Künstlicher Intelligenz (KI) sind die Unternehmen aber noch zurückhaltend, wie eine Untersuchung des Digitalverbands Bitkom ergeben hat.

Vor allem in den Lagern hat die Digitalisierung bereits Einzug gehalten. So nutzen vier von fünf Unternehmen mit Logistikprozessen bereits Warehouse-Management-Systeme oder planen deren Einsatz. Gut jedes zweite Unternehmen hat elektronische Frachtbegleitdokumente (54 Prozent) oder Tablet Computer und Smartphones (53 Prozent) anstelle von Zetteln und Klemmbrett im Lager eingeführt. Das ist das Ergebnis einer Bitkom-Umfrage unter mehr als 500 Unternehmen, die am Montag vorgestellt wurde. Befragt wurden nicht nur Speditionen und Logistiker, sondern auch Firmen mit betriebsinterner Logistik. (Hier weiterlesen: So stellen sich Logistikfirmen in unserer Region auf den Brexit ein)

Die große Mehrheit der befragten Unternehmen ist sich sicher, dass die Digitalisierung den Warentransport in den kommenden Jahren grundlegend verändern wird. Sieben von zehn Firmen erwarten, dass Künstliche Intelligenz im kommenden Jahrzehnt viele Aufgaben übernehmen wird, etwa die Planung von Routen. Und 42 Prozent der Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass bis 2030 Waren mit autonomen Drohnen an den Endkunden geliefert werden. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder verwies auf entsprechende Projekte in Finnland und Australien. In der finnischen Hauptstadt Helsinki wird die Google-Mutter Alphabet im Sommer mit der Auslieferung von Lebensmitteln per Drohne beginnen.

Zurückhaltung bei neuen Technologien

Trotz der großen Erwartungen sind die Unternehmen in der Praxis noch relativ zurückhaltend, wenn es um neue Technologien geht. Gerade jedes fünfte Unternehmen setzt aktuell Datenanalysen ein und nur eine kleine Minderheit von nutzt 3D-Druck (10 Prozent) und Künstliche Intelligenz (6 Prozent).

Jungunternehmen wie das Hamburger Start-up Carrypicker setzen bereits Künstliche Intelligenz ein, um Leerfahrten von Lastwagen zu vermeiden und die Auslastung zu verbessern. Modelle wie dieses könnten nicht nur die Kosten für die Unternehmen senken, sondern auch die Umweltbilanz verbessern. Rohleder betonte: "Ein effizienter Transport von Rohstoffen, Bauteilen und Waren ist gleichermaßen betriebswirtschaftlich sinnvoll wie volkswirtschaftlich und ökologisch notwendig. Die Digitalisierung hilft, den CO2-Ausstoß in der Logistik zu senken und das Klima zu schützen.

Die Digitalisierung bietet aus Sicht der Unternehmen allerdings nicht nur Chancen, sondern ist auch mit großen Herausforderungen und Problemen verbunden. So halten 62 Prozent der Befragten die Kosten für den Datenschutz für den größten Nachteil neuer Technologien, rund jeder zweite beklagte allgemein hohe Investitionskosten und die Gefahr von Spionage.