Nach China und Mexiko nimmt US-Präsident Donald Trump die Handelsbeziehungen zu Indien ins Visier. Foto: David Zalubowski/AP

Washington. US-Präsident Donald Trump streicht Indien Zollvergünstigungen beim Handel mit den USA. Schon vom 5. Juni an werde die bisherige Sonderbehandlung Indiens im Rahmen eines Handelsprogramms für Entwicklungsländer beendet, kündigte Trump in einer Erklärung an.