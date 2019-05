Apothekenautomaten braucht es nicht

Osnabrück. Enttäuschte Gesichter im nordbadischen Hüffenhardt, zufriedene bei den Apothekern — der erste Medikamentenautomat von Docmorris bleibt verboten. Das entschied ein Oberlandesgericht. Ein Kommentar.

Das Oberlandesgericht hat entschieden: Der Medikamentenautomat der niederländischen Versandapotheke Docmorris bleibt in Deutschland verboten. Das ist – auch zum Schutz der Kunden – richtig so. Dass apothekenpflichtige Medikamente nur von einer Fachkraft ausgegeben werden dürfen, hat gute Gründe. So wird möglicherweise auch weniger schnell zur Pille gegriffen.

Eine Video-Schalte ersetzt weder eine Vor-Ort-Konsultation des Apothekers noch die reflektierte Bestellverarbeitung einer Versandapotheke, die im Zweifel Rezepte und Bestellungen prüft, bei Medikamentenkonstellationen Rückfragen an Kunden stellt und auf Wechselwirkungen von Inhaltsstoffen hinweist. Diese Reflexion geht bei einer digitalen Ad-hoc-Konsultation verloren.

Hinzu kommt: Einen Automaten mit angeschlossenem Lager als Versandhandel deklarieren zu wollen ist ein Irrwitz, denn verschickt wird nichts. Es entfällt lediglich der persönliche Kontakt, den der Kunde sonst in einer regulären Apotheke hätte. Und braucht es einen solchen Automaten wirklich? Welche Präparate können dort auf Lager sein? Wer dringend ein apothekenpflichtiges Medikament benötigt, hat die Möglichkeit, sich an den Apotheken-Notdienst zu wenden. Auch der Hinweis auf die Vorzüge für den ländlichen Raum sind wenig überzeugend. Hier decken lizenzierte Internetapotheken den Bedarf schon heute ab.