Konjunkturflaute: Exportstärke wird zur Achillesferse

Osnabrück. Was haben wir hier vor uns: eine kleine Delle oder den Beginn eines Abschwungs? Die Frage stellt sich bei jeder Eintrübung der Konjunktur – und immer mehr deutet darauf hin, dass die goldenen Zeiten vorbei sind.

Magere 0,6 Prozent Wachstum sagt der DIHK der deutschen Volkswirtschaft für dieses Jahr voraus. Dass die Verbraucher sich die Kauflaune nicht verhageln lassen, ist nur ein kleiner Trost.

In Zeiten von Handelskonflikt und Brexit wird die viel gerühmte Exportstärke zur Achillesferse deutscher Unternehmen. Ein Glück, dass sich die abkühlende Weltkonjunktur noch nicht in steigenden Arbeitslosenzahlen niederschlägt – schließlich hängt fast jeder vierte Job vom Export ab. Offene Volkswirtschaften wie die deutsche treffen globale Verwerfungen eben stärker. Die USA können auch deshalb handelspolitisch so viel Porzellan zerschlagen, weil ihre Wirtschaft viel weniger vom Handel mit anderen Ländern abhängt.

Das Herz der deutschen Wirtschaft schlägt in der Industrie. Die Bundesregierung hätte schon längst die Rahmenbedingungen verbessern müssen, um Investitionen im Inland attraktiver zu machen. Ideen gibt es reichlich, von steuerlicher Forschungsförderung über bessere Abschreibungsmöglichkeiten bis hin zu Steuersenkungen. Doch Berlin ist zu zögerlich und lässt sich viel zu viel Zeit.