Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Frankfurt/Main. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben sich am Dienstag zurückgehalten. Am Nachmittag lag der Leitindex Dax prozentual unverändert bei 12.070,76 Punkten. Er behauptete sich so über der Marke von 12.000 Punkten.