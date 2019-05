Fusion von Fiat Chrysler und Renault: Größe ist nicht alles

Osnabrück. Die Autobranche steht vor einer Neuordnung: Wie Fiat Chrysler am Montag bekannt gab, könnte der Autokonzern bald mit Renault fusionieren. Ein solcher Zusammenschluss würde den größten Autokonzern der Welt bedeuten. Volkswagen und Toyota hätten das Nachsehen. Ein Kommentar.

Die Nachricht sorgt für Aufsehen: Fiat-Chrysler und Renault wollen möglicherweise fusionieren. Gemessen an der Zahl der Fahrzeuge, würde die Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi zusammen mit Fiat-Chrysler mit mehr als 15 Millionen Stück sogar größer als VW.

Damit setzt sich der Trend zur Kooperation in der Automobilindustrie fort, der noch vor einigen Jahren undenkbar gewesen wäre: Daimler und BMW kooperieren beim Thema Mobilität der Zukunft, auch Ford sucht einen Partner in Europa und führt Gespräche mit VW. Mit Blick auf die kostenintensiven Zukunftsthemen von Elektromobilität bis autonomes Fahren ist die Zusammenarbeit im Automobilsektor überlebenswichtig geworden. Allein will keiner das Risiko tragen.

Und dennoch: Größe allein ist kein Garant für eine rosige Zukunft, das haben zuletzt Konglomerate in anderen Branchen wie der Stahlindustrie gezeigt – auch wenn der Zusammenschluss von Fiat Chrysler und Renault die Schwächen des jeweils anderen in Europa beziehungsweise den USA ausgleichen könnte. Es wird auch darum gehen, Werke besser auszulasten, um so die Profitabilität zu steigern und künftig Synergien zu nutzen. Das heißt auch, dass langfristig die Belegschaft abgebaut wird. Insofern ist es fraglich, wie lange die Ankündigung des Fiat-Chefs, keine Werke zu schließen, Bestand haben wird.