Meppen. Immer mehr Mittelständler im Westen Niedersachsen sind im Ausland aktiv und benötigen eine Bank, die sie dorthin begleitet. Das wissen auch die Sparkassen. Um Konkurrenten wie der Commerzbank und der OLB etwas entgegenzusetzen, haben vier Sparkassen aus unserer Region die Kooperation S International Nordwest aus der Taufe gehoben.

Die Daten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sind eindeutig: Die Zahl der Unternehmen mit Auslandsgeschäft wächst stetig. Zuletzt waren es 1015 Mitgliedsunternehmen im Kammerbezirk. Wer als Unternehmer im Ausland unterwegs ist, benötigt eine Bank, die etwa den internationalen Zahlungsverkehr abwickelt, das Dokumentengeschäft übernimmt oder ein Fremdwährungskonto einrichtet.

Hier setzt die neue Kooperation S International Nordwest der Sparkassen an. „Wir sind in vielen Fällen die Hausbanken der Mittelständler, aber im Auslandsgeschäft können wir noch eine Schippe drauflegen“, sagte Ludwig Momann, Vorstandschef der Sparkasse Emsland, am Montag bei der Vorstellung des Projekts in Meppen.

"Müssen uns nicht verstecken"

Die Federführung für S International Nordwest hat die Sparkasse Osnabrück übernommen, nach Bilanzsumme und Mitarbeiterzahl mit Abstand das größte der vier Institute. Bereits seit 35 Jahren sei man im internationalen Geschäft unterwegs, sagte Vorstandschef Johannes Hartig. Für die Kooperation wurde die Abteilung laut Hartig von neun auf elf Mitarbeiter aufgestockt. Seit Kurzem sind die Osnabrücker Fachleute regelmäßig im Emsland und im Landkreis Osnabrück unterwegs, wo sie gemeinsam mit den Mitarbeitern der jeweiligen Sparkasse die Kunden beraten. Rund 30 Beratungsgespräche wurden bereits geführt. Die Anfänge seien vielversprechend, resümierte Hartig. Man müsse sich mit dem Angebot "hinter keinem der großen Anbieter verstecken".

Tatsächlich reagieren die Sparkassen mit der Kooperation auf die Konkurrenz durch Commerzbank und OLB. Den kleineren Partnern bietet sie die Möglichkeit, ihr Angebot abzurunden, ohne selbst Kapazitäten aufbauen zu müssen. Die Kreissparkasse Bersenbrück etwa hatte das Auslandsgeschäft jahrelang der Konkurrenz überlassen, wie Vorstandschef Bernd Heinemann einräumte. Mit der Kooperation werde diese Flanke nun geschlossen.

Wettbewerber machen Druck

Die Commerzbank etwa arbeitet intensiv daran, den Sparkassen im Firmenkundengeschäft Marktanteile abzunehmen. Dabei will die Privatbank vor allem mit ihrer Auslandserfahrung punkten. Auch die OLB ist in dem Geschäft aktiv. Im Zuge der Verschmelzung mit der BKB hat die Regionalbank die neue Abteilung International Business eingerichtet. Sie biete Unternehmen "individuelle Lösungen zur Absicherung ihrer Risiken im internationalen Geschäftsverkehr", wie ein OLB-Sprecher mitteilte. Ein Schwerpunkt liege auf der Exportfinanzierung.

Die Kooperation der vier Sparkassen sei die erste ihrer Art in Niedersachsen, sagte Roland Bick, Leiter Internationales Geschäft der Sparkasse Osnabrück. Die Verantwortlichen wollen die Tür für weitere potenzielle Partner offen halten. Die Kreissparkasse Grafschaft Bentheim hat sich der Initiative vorerst nicht angeschlossen, da sie selbst bereits Expertise im Auslandsgeschäft aufgebaut hat.