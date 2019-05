Wenige Jahre nach einer schweren Krise steckt Loewe erneut in finanziellen Schwierigkeiten. Foto: Marcus Führer

Kronach. Wie geht es weiter für die rund 500 Beschäftigten des in Schieflage geratenen Fernsehherstellers Loewe? Der Vorstand will ihnen darüber auf einer Betriebsversammlung am Firmensitz im oberfränkischen Kronach Auskunft geben.