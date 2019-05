Fake-Shops nutzen den Schnäppchentrieb aus

Augen auf beim Online-Kauf: Hinter manchem vermeintlichen Schnäppchen stecken Betrüger. Foto: dpa

Osnabrück. Arglose Verbraucher übers Ohr zu hauen ist in Zeiten der Digitalisierung vermutlich so einfach wie nie zuvor. Die Betrüger hinter gefälschten Online-Shops, sogenannten Fake-Shops, gehen immer raffinierter vor und richten immensen Schaden an. Es wird höchste Zeit, dass die Politik sich der Sache annimmt und Maßnahmen gegen diese Masche auf den Weg bringt.