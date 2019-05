Vapiano hat sich verzockt

Osnabrück. Auf den Appetit der Deutschen ist Verlass. Jahr für Jahr geben die Bundesbürger mehr Geld aus für Pizza, Burger, Schnitzel oder Sandwiches. Auf die Restaurantkette Vapiano hat dieser Trend allerdings keine positiven Auswirkungen. Ein Kommentar.

Außer Haus zu essen liegt im Trend, italienische Küche sowieso. Dennoch dümpelt die Restaurantkette Vapiano in den tiefroten Zahlen. Zum dritten Mal wurde die Veröffentlichung der Jahreszahlen 2018 verschoben. Das Vertrauen in das Unternehmen und die Führungsriege stärkt das nicht.

Mit seiner aggressiven Expansionsstrategie hat sich das Kölner Unternehmen schlicht und ergreifend verzockt. Die Verantwortlichen wollten zu schnell zu viel, doch beständiges Wachstum kommt nun einmal nicht automatisch mit zusätzlichen Geldern eines Börsengangs. Wie man sich auch als kleine Kette – sogar in Familienhand – langfristig hält, zeigt Kochlöffel. Aller Expansion von Burger King und McDonald’s zum Trotz kann sich das Unternehmen mit Sitz im emsländischen Lingen gut behaupten.

Von diesem Erfolg ist Vapiano aktuell weit entfernt. Für die Kölner geht es nun um Schadensbegrenzung und darum, unprofitable Filialen schnellstmöglich zu schließen, im In- und Ausland. Denn der Kredit ist für die Restaurantkette kein Befreiungsschlag, sondern nur erkaufte Zeit. Diese gilt es zu nutzen. Ist das gehobene Kantinen-Feeling wirklich die Zukunft? Die Konkurrenz wie Peter Pane macht es vor und bedient am Tisch. Selbst McDonald’s schwenkt um und setzt auf Service. Will Vapiano in dieser Liga mithalten, gilt es, die eigene Strategie zu überdenken.