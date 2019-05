Osnabrück/Hannover. Das Land Niedersachsen hat die Förderung von Start-up-Zentren um drei Jahre verlängert. Das Wirtschaftsministerium in Hannover stellt 2,1 Millionen Euro für die Jahre 2020 bis 2022 bereit.

Wer von den zusätzlichen Fördermitteln profitieren wird, steht noch nicht fest. Das Ministerium arbeite noch an einem Förderkonzept, hieß es aus Hannover. Nach der Veröffentlichung könnten die bestehenden Start-up-Zentren und andere Projekte Förderanträge stellen. Das Seedhouse aus Osnabrück hat bereits angekündigt, sich um weitere Mittel bemühen zu wollen.

Mit der Verlängerung der Förderung folgt das Wirtschaftsministerium der Empfehlung eines Gutachters, der die Arbeit der vom Land geförderten Start-up-Zentren bewertet hatte. Bereits seit Ende 2017 unterstützt das Ressort von Bernd Althusmann (CDU) acht Start-up-Zentren an sieben Standorten im Land. Dafür hatte das Land für eine Dauer von zwei Jahren 1,3 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um sich bis zu 50 Prozent an den Gesamtkosten zu beteiligen. Die restlichen Mittel stellten regionale Akteure wie Wirtschaftsförderungen oder Unternehmen bereit.

"Brutkästen" für Jungunternehmen

Bei den Start-up-Zentren handelt es sich um "Brutkästen" für technologiegetriebene Jungunternehmen. In einer frühen Phase können Gründer für einige Monate in die Start-up-Zentren einziehen, um dort ihre Geschäftsideen voranzutreiben. Dabei können sie nicht nur die Räumlichkeiten nutzen, sondern profitieren von Beratung und Vernetzung.

Eines der acht Zentren ist das Seedhouse in Osnabrück, dass sich auf Unternehmensgründungen im Bereich Agrar und Ernährung spezialisiert hat. "Das InnovationsCentrum Osnabrück und die Seedhouse Beteiligungsgesellschaft freuen sich sehr über die Fortsetzung der Förderung des Landes Niedersachsen und die damit verbundene Anerkennung des Landes für die geleistete Arbeit in den acht Startup-Zentren des Landes", teilten Florian Stöhr, Geschäftsführer der Seedhouse Beteiligungsgesellschaft, und Thomas Büdden, Prokurist beim Innovationscentrum Osnabrück (ICO), mit. Das Seedhouse wolle weitere Fördergelder beantragen, außerdem soll die Beteiligungsgesellschaft wachsen. Sechs Unternehmen hätten bereits Interesse gezeigt, in den Kreis der 28 Gesellschafter aufgenommen zu werden.

Gutachter lobt Arbeit der Start-up-Zentren

Der vom Wirtschaftsministerium beauftragte Gutachter August Dorn kommt in seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass das Förder-Programm des Landes "zu einer starken Belebung der Start-up-Szene in Niedersachsen beigetragen" hat. "Insgesamt ist das Angebot der Start-up-Zentren ein wertvoller Baustein, um Start-ups zu unterstützen", so das Fazit Dorns.