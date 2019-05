Bad Bentheim/Belm/Lünne. Ein Maler, ein Brauer, ein Kältetechniker, sie alle standen vor derselben Frage: Wie geht es weiter, wenn ich aufhöre? Wer übernimmt den Staffelstab? Der Maler wusste es als Erster und musste doch am längsten warten.

Heinz Lindt, Malermeister und Gestaltungstechniker aus Bad Bentheim, war schon 64 Jahre alt, als er die Weichen stellte. Im Jahr 2010 fragte er seine damalige Auszubildende im ersten Lehrjahr, Lisa Louis, ob sie Interesse daran habe, seinen Malerbetrieb zu übernehmen. „Ich sah, wie gut sie mit Menschen umgehen kann“, erinnert sich Lindt. „Nach wenigen Tagen hat sie zugesagt.“ Die junge Frau, damals 21 Jahre alt, erklärt ihren überraschenden Mut ganz lapidar damit, dass man so etwas eben ausprobieren müsse.

Für ihren Ex-Chef stand fest, dass er weitermachen und seine Nachfolgerin gründlich auf die Betriebsübernahme vorbereiten würde. Die heutige Chefin schloss ihre Ausbildung ab, sammelte ein Jahr lang Berufserfahrung im Betrieb und besuchte dann die Meisterschule in Münster. Als frischgebackene Malermeisterin kam sie im April 2013 in den Betrieb zurück. Seit März 2016 hat sie das Sagen und trägt die volle Verantwortung für sich, zwei angestellte Malergesellen und für Heinz Lindt – als Aushilfe arbeitet der inzwischen 72-jährige weiter mit. „Ich mache aber nur noch Planung, Akquise und Organisation“, sagt er. Die Betriebsübergabe wurde per Handschlag besiegelt. Bei der Bewertung des Unternehmens nutzten die beiden Maler die Unterstützung der Handwerkskammer. Die riet auch dazu, den Namen „Malerfachbetrieb Heinz Lindt“ beizubehalten.

Schon 2007 begann Klaus Gering, sich Gedanken über die Nachfolge für seinen 20 Jahre zuvor gegründeten Betrieb für Kälteanlagen in Belm bei Osnabrück zu machen. „Ich war viele Jahre in der Innung aktiv, da wird man automatisch auf das Thema gestoßen“, sagt der 60-Jährige. Auch sein heutiger Co-Geschäftsführer und designierter Nachfolger André Allendorf arbeitete damals schon im Unternehmen. Er hatte ab dem Jahr 2000 erst seine Ausbildung bei Gering absolviert, dann seinen Meister gemacht und war 2006 als Projektleiter ins Unternehmen zurückgekehrt.

"Ich fühlte mich zu jung"

„Ich sah für mich Karrierechancen im Haus, fühlte mich mit damals Mitte 20 aber zu jung, um einen Betrieb dieser Größenordnung zu übernehmen“, sagt Allendorf, der mittlerweile 34 Jahre alt ist. Erst vor zweieinhalb Jahren begannen die beiden, konkrete Gespräche über eine mögliche Unternehmensnachfolge zu führen. In der Zwischenzeit war der Betrieb erheblich gewachsen: von neun Mitarbeitern im Jahr 2000 auf mehr als 20 im Jahr 2014, aktuell sind es 35. Der Jahresumsatz des Kälteanlagenbauers liegt bei 3,5 Millionen Euro.

„Die Kaufpreisfindung war ein schwieriger Punkt“, sagt Gering. „Das braucht Zeit. Ganz wichtig ist, dass die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt.“ Seit Anfang 2017 gehört Gering und Allendorf der Betrieb zu gleichen Teilen. Vertraglich haben sie festgelegt, was in fünf Jahren passiert, wenn der Firmengründer in Rente gehen will. „Vor allem müssen wir bis dahin einen Ersatz für mich finden“, so Gering. Und Allendorf ergänzt: „Wir sind auf Expansionskurs, allein wäre das in der Geschäftsführung nicht zu leisten.“

Kein Nachfolger aus der Familie

Die meisten Unternehmensnachfolgen im Handwerk werden nach wie vor innerhalb der Familie durchgeführt. „Das hat sich bei uns nicht ergeben“, sagt Klaus Gering. „Meine Tochter ist Physiotherapeutin und vierfache Mutter.“ Auch Heinz Lindt hätte sich gewünscht, dass sein Sohn den Familienbetrieb übernimmt. Der ist überdies Malermeister. „Er hat seinen Lebensmittelpunkt aber in Hamburg gefunden“, erzählt Lindt. Er akzeptiert das. Seine Tochter ist Zahntechnikerin.

Auch für Ewald Borchert sah es zunächst nicht so aus, als ob eine seiner vier Töchter Interesse an der von ihm 1997 gegründeten gleichnamigen Landhausbrauerei in Lünne bei Lingen entwickeln würde. Der 63-jährige Kaufmann hatte lange in der Fleischbranche gearbeitet und dann entschieden, sein Hobby zum Beruf zu machen. Es sei nicht leicht gewesen, sich in der Branche zu etablieren, so Borchert. Heute liefert er seine Biere an die Gastronomie und den Lebensmitteleinzelhandel in der Region; außerdem betreibt er neben der Brauerei ein eigenes Lokal, das an Wochenenden überwiegend von vorangemeldeten Gruppen besucht wird.

Brauerhandwerk gelernt

Borcherts älteste Tochter Frederike Köhl studierte noch für eine spätere Lehrertätigkeit, als sie sich entschied, Brauerin zu werden. „Das hatte auch damit zu tun, dass keine meiner Schwestern das Unternehmen übernehmen wollte“, so die heute 30-Jährige. Ab 2013 erlernte sie in einer Kölner Brauerei das Brauerhandwerk – sie war die einzige weibliche Auszubildende. 2016 stieg sie im Betrieb ein, seit Februar 2017 führt sie gemeinsam mit ihrem Vater die Geschäfte. „Ich fühle mich noch nicht so weit, alles allein zu machen“, sagt Köhl. „Es ist gut, meinen Vater zur Absicherung im Hintergrund zu haben.“

Übereinstimmend loben beide die Zusammenarbeit. Borchert weiß zu schätzen, dass seine Tochter Impulse einbringt, die vor allem bei der jungen Kundschaft auf Resonanz stoßen. Und Köhl bescheinigt ihrem Vater, dass er ihr den Raum gab, Dinge auszuprobieren. Wann die Geschäftsführung endgültig an die nächste Generation übergeben wird, das wollen Vater und Tochter mit Zeit und in Ruhe auf sich zukommen lassen.