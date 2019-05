Wird Achleitner zum Sterbebegleiter der Deutschen Bank?

Osnabrück. Der Niedergang der Deutschen Bank scheint unaufhaltsam, nimmt man den Aktiekurs zum Maßstab. Die Aktionäre werden ungeduldig, halten aber dennoch an Aufsichtsratschef Paul Achleitner fest – aus guten Gründen.

Die ganze Misere der Deutschen Bank lässt sich an einer Grafik ablesen: Der Aktienkurs des größten deutschen Geldhauses lag vor der Finanzkrise bei mehr als 100 Euro und ist inzwischen bei 6,40 Euro angekommen. Im Vergleich mit der internationalen Konkurrenz ist das Institut aus der Champions League in die Regionalliga abgestiegen – und das in nur zwölf Jahren.

Den Aktionären geht langsam aber sicher die Geduld aus. Dabei wurden die „Trainer“ fleißig ausgewechselt: Christian Sewing ist bereits der vierte Vorstandsvorsitzende seit 2012, als Paul Achleitner Aufsichtsratschef wurde. Trotzdem ist der Umbau noch nicht abgeschlossen, die Gewinne bleiben mager. Das Image ist nach immer neuen Skandalen ohnehin ramponiert.

Wurde zu viel Zeit mit fruchtlosen Strategiedebatten vertändelt, statt den Umbau beherzt anzugehen? Vermutlich. Immerhin will Sewing jetzt mehr Tempo machen. Das riskante Kapitalmarktgeschäft weiter zu beschneiden, ist ein Schritt in die richtige Richtung.

Doch wo sind die Gewinnbringer? Die Wahrheit ist: Auch eine andere Führung könnte sie nicht herbeizaubern. Der Wettbewerb im Privatkundengeschäft ist intensiv, höhere Zinsen sind nirgends in Sicht. Das wissen auch die Aktionäre – und belassen Achleitner im Amt. Gut möglich, dass er zum Sterbebegleiter der Deutschen Bank wird.