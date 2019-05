Hannover. Niedersachsens Tourismusbranche fehlen die Fachkräfte. Nach einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage der Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) klagen zwei Drittel der Hotel- und Gaststättenbetriebe darüber, dass sie offene Stellen längerfristig nicht besetzen können.

Dabei gehe es nicht mehr nur um ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, berichtete IHKN-Tourismus-Experte Arno Ulrichs. „Viele Betriebe suchen auch ungelernte Hilfskräfte." Vor allem das Gastgewerbe wolle vermehrt Arbeitskräfte einstellen. Jedoch hätten nur rund 20 Prozent der Unternehmen in der Branche keine Probleme, Personal zu finden. Die IHKN hat die Meinungen von mehr als 400 Betrieben eingeholt. Das zweitgrößte Risiko sind demnach die Arbeitskosten, die von rund 60 Prozent der Betriebe genannt wurden, gefolgt von den Energiepreisen (55,6 Prozent).

In einzelnen IHK-Bezirken ist die Situation dabei offenbar kritischer als in anderen. So nannten im Bereich der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim rund 85 Prozent der befragten Betriebe die Arbeitskosten als größtes Problem, dicht gefolgt vom Personalmangel (81 Prozent).

Unabhängig von den fehlenden Fachkräften sei der sogenannte Klimaindex, der die Geschäftserwartung der Branche widerspiegelt, seit dem vergangenen Jahr von 122,3 auf 131,9 Punkte gestiegen, berichtete die IHKN. Denn bei fast jedem zweiten Betrieb aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe stieg der Umsatz. Knapp 40 Prozent der befragten Unternehmen bezeichneten ihre Lage als befriedigend. Sogar 55 Prozent bewerteten die Situation als gut. „Das sind fast zehn Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr", sagte Ulrichs.

Weniger rosig sind der Saisonumfrage zufolge die Erwartungen der Reisebüros. Dort sank der von der IHKN berechnete Klimaindex von 126 auf 101,7 Punkte. Liegt der Index bei 100, gilt die Stimmung bei den Unternehmen aus ausgeglichen. Werte von über 100 spiegeln eine positive Einschätzung in der Branche wider.

Gut 80 Prozent der 134 befragten Unternehmen bewerteten die derzeitige Geschäftslage zwar als gut oder befriedigend. Doch der Wachstumstrend der vergangenen Jahre scheine beendet zu sein, resümierte die IHKN. Der Anteil der Reisebüros, die mit einer Negativentwicklung rechnen, sei inzwischen jedenfalls größer als der Anteil der Optimisten.