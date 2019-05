Strom in Deutschland EU-weit besonders teuer MEC öffnen

In Deutschland sind im europaweiten Vergleich die Strompreise mit am höchsten. Foto: Jan Woitas

Luxemburg. Private Haushalte in Deutschland zahlen in der Europäischen Union mit die höchsten Strompreise. Im zweiten Halbjahr 2018 kostete im bundesweiten Durchschnitt eine Kilowattstunde Strom 30 Cent, wie die Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte.