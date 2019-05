Vechta. Seit mehr als 100 Jahren stellen die Olfry Ziegelwerke aus Vechta Backsteine und Klinker her. Um gegen die großen Konkurrenten in der Branche zu bestehen, muss die Firma vor allem eines sein: innovativ.

Wie ist das eigentlich so, David gegen Goliath? Udo Freiherr von Frydag kann einiges dazu erzählen. Der 36-jährige ist Geschäftsführer und Inhaber der Olfry Ziegelwerke in Vechta. Mit 60 Mitarbeitern erwirtschaftete sein Unternehmen 2018 Umsatzerlöse in Höhe von 15 Millionen Euro. Auf den ersten Blick erscheint das nicht wenig. Wohl aber, wenn man das Schwergewicht am Markt zum Vergleich heranzieht. Die börsennotierte, österreichische Wienerberger AG verbuchte im letzten Jahr 3,3 Milliarden Euro Umsatz. Der weltgrößte Ziegelproduzent beschäftigt 16.600 Menschen und unterhält 195 Produktionsstandorte in 30 Ländern.

Es ist nicht leicht, im Wettbewerb gegen Spieler dieser Größenordnung zu bestehen. Das musste Olfry um 2005 feststellen, als der Umsatz im Zuge der schwächelnden Bauwirtschaft auf circa acht Millionen Euro gesunken war. Die Produktpalette sei zu klein gewesen, konstatiert von Frydag rückblickend. Mittlerweile bietet der Mittelständler insgesamt 50 verschiedene Sorten Ziegel an. In der Produktion ist das nicht einfach zu organisieren, denn die Brennöfen müssen immer mit 100 Prozent Leistung laufen. "Alternativ dazu können wir sie nur vollständig abstellen“, sagt der Geschäftsführer: „Zurzeit läuft unser Absatz auf Hochtouren, wir haben also keinerlei Probleme.“ Die erweiterte Produktpalette umfasst unter anderem rote, bunte und dunkle Ziegel. Am Markt würden schwarze und bunte Ziegel aktuell von grauen Ziegeln verdrängt, berichtet von Frydag: „Ihnen geht der Ruf voraus, dass sie weich sind. Das trifft für unsere grauen Ziegel nicht zu, die sind sehr hart."

Wasserabweisende Oberfläche

Härte ist gleichbedeutend mit Haltbarkeit und geringerer Empfindlichkeit. Das sind Qualitäten, die Vorteile im Wettbewerb bringen. Für Olfry noch wichtiger ist allerdings die 'Hydrophobisierung', eine spezielle Behandlung der Ziegel, die seit 1975 zum Einsatz kommt. Die Oberfläche der Ziegel wird dadurch wasserabweisend. „Mit dieser Technik sind wir dem Wettbewerb um Jahrzehnte voraus“, sagt von Frydag stolz: „Die Hydrophobisierung schützt unsere Ziegel auch vor Ausblühungen aus dem Mörtel im Mauerwerk. Mittlerweile haben wir Ziegel für umgerechnet 120.000 Häuser mit diesem Schutz versehen."

Mit der werkseitigen Imprägnierung habe man ein gutes Verkaufsargument, bestätigt Udo Krause. Im Auftrag des Baustoffhändlers Bauking Ranck in Sulingen arbeitet er seit 1983 mit der Ziegelei Olfry zusammen. Er schätze die kurzen Entscheidungswege bei Olfry, sagt Krause. Hervorzuheben sei ferner der zuverlässige und pünktliche Lieferservice des Unternehmens bis an die Baustellen der Endkunden.

"Das Urwüchsige der Keramik"

Udo von Frydag führt das 1907 gegründete Familienunternehmen in fünfter Generation. Schon immer sei Olfry technisch innovativ gewesen, erklärt er. Bereits 1910 wurden die Ziegel mit Abwärme der Brennöfen getrocknet. Den ersten Tunnelofen baute die Familie 1959. Seinem Vater, Georg Wilhelm von Frydag, gelang es 1979, die Produktionsleistung zu verdoppeln. Obwohl seine Familie seit Jahrzehnten erfindungsreich in der Branche mitmischt, glaubt von Frydag, dass der Ziegel als Produkt noch nicht ausentwickelt ist. „Jede Tonmischung hat andere Eigenschaften“, erklärt er: „Jeder Ofen bringt andere Ziegel hervor, auch wenn gleiche Materialien verwendet werden. Das ist das Urwüchsige der Keramik. Der Ziegel ist haltbar, mit dem Alter gewinnt er eine schöne Patina. Er wird aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seines Formats lässt er sich für jeden Architekturstil verwenden. Zudem kann er problemlos recycelt und wiederverwendet werden.“

Das Rohmaterial für die Ziegel gewinnt Olfry teilweise aus der eigenen Tongrube direkt neben dem Werk in Vechta. Daraus werden rote und rotbunte Ziegel. Außerdem nutzt man weitere Bezugsquellen in ganz Deutschland, beispielsweise im Westerwald. Jedes Jahr werden in den beiden Tunnelöfen des Unternehmens circa 30 Millionen Ziegel im Normalformat gebrannt.

Kundschaft aus Litauen und Polen

Seine Kunden findet Olfry schwerpunktmäßig in Norddeutschland, Bestellungen kommen aber auch aus der Schweiz, Polen, Litauen oder Russland. Als gelernter Historiker – von Frydag studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Literatur – interessiert sich der Olfry-Geschäftsführer für die Geschichte seines Unternehmens.

Vor allem aber schaut er nach vorn. Bis Ende des Jahres soll in direkter Nachbarschaft zur Ziegelei ein brandneues Verwaltungsgebäude fertiggestellt werden. Auf einer Gesamtnutzfläche von 1000 Quadratmetern will von Frydag hier neben der Verwaltung Werkstätten für Muster unterbringen, eine 200 Quadratmeter große Ausstellung, eine Wohnung, sowie Veranstaltungs- und Vortragsräume. Natürlich soll das Gebäude vollständig aus Ziegeln gemauert werden. Mit Hilfe von 70 Zentimeter dicken Wänden soll es ohne künstliche Kühlung auskommen. Wichtiger Nebeneffekt des Neubaus ist der Platz, der auf dem Gelände der Ziegelei für weitere Investitionen frei wird. Die Botschaft ist deutlich: Olfry, der David aus Vechta, denkt gar nicht ans Aufgeben gegen die Goliaths und Wienerbergers seiner Branche.