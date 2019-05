Kampf dem Kaffeebecher-Müll: Wie wäre es mit „Coffee to sit“?

Osnabrück. 28.000 Tonnen Müll entstehen in Deutschland pro Jahr allein durch Einwegbecher. Das ist viel zu viel und soll sich unbedingt ändern. Doch sind Pfandsysteme oder Strafsteuern für Hersteller der richtige Weg? Und was könnte noch helfen, die Müllflut einzudämmen?

Die Müllberge leerer Kaffeebecher müssen schrumpfen, da sind sich Umweltschützer, EU und Ministerin Svenja Schulze einig. Aber wäre eine Strafsteuer verbunden mit einem Pfandsystem der beste Weg dorthin? Eher nicht.

Nehmen wir die Strafsteuer. Die Hersteller würden die paar Cent auf die Preise aufschlagen, die Kaffeeverkäufer diesen Aufschlag an die Kunden weitergeben. Der „Coffee to go“ würde etwas teurer, der Müllberg aber nicht kleiner.

Und ein Pfandsystem? Das ist nur dann gut, wenn die Becher häufig wiederverwendet werden. Doch das ist nicht garantiert. Wer nicht daran denkt, die Becher wieder mitzunehmen, bei dem wird sich bald eine veritable Pfandbechersammlung auftürmen. Die Zahl der Einwegbecher würde zwar sinken, aber stattdessen gäbe es massenweise Mehrwegbecher, die viel zu selten verwendet würden. Das Problem würde verschoben, aber gelöst würde es nicht.

Und was könnte helfen? Zum Beispiel eine Lockerung von Hygieneregelungen. Dann könnte jeder seinen eigenen Becher mitbringen, ihn beim Bäcker oder im Café füllen lassen, zu Hause spülen und erneut benutzen. Verbunden mit einem Rabattsystem wäre der Mehrweg nahezu garantiert. Auch eine Idee: Sich den „Coffee to go“ vollkommen sparen und stattdessen öfter mal einen „Coffee to sit“ genießen – ganz gemütlich im Café.