Osnabrück. Sie gelten als umweltfreundliche Alternative für Diesel-Loks: Wasserstoffgetriebene Züge. Ein Verkehrsverbund in Hessen hat nun eine ganze Flotte an Brennstoffzellenzügen beim französischen Hersteller Alstom bestellt. Der Auftragswert liegt bei einer halbe Milliarde Euro.

Ersatz für Dieseltriebwagen im Taunus

Mit 27 bestellten Fahrzeugen handle es sich um die größte Brennstoffzellenflotte der Welt, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV). Dessen Tochterunternehmen Fahma hat den Auftrag über eine halbe Milliarde Euro an den französischen Zughersteller Alstom vergeben. Neben der Bereitstellung der Züge beinhaltet der Auftrag auch die Versorgung mit Wasserstoff, die Instandhaltung und das Vorhalten von Reservekapazitäten für die nächsten 25 Jahre. Die Tankstelle soll auf dem Gelände des Industrieparks Höchst in Frankfurt entstehen.

Die neuen Fahrzeuge sollen Dieseltriebwagen auf vier Regionalzuglinien im Taunus ersetzen. Ehe es so weit ist, wird aber noch einige Zeit vergehen: Die Züge vom Typ Coradia iLint 54 werden erst bis zum Fahrplanwechsel 2022/23 geliefert, wie der RMV weiter mitteilte. Damit werde man zum Betreiber der weltweit größten Flotte an Brennstoffzellenzügen im Personenverkehr. Der Coradia iLint ist weltweit der erste Personenzug, der mit einer Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben wird, die elektrische Energie für den Antrieb erzeugt. Die Züge sind so leise wie eine S-Bahn und lokal emissionsfrei, weil sie lediglich Wasserdampf und Kondenswasser abgeben. Gebaut werden sie im Alstom-Werk in Salzgitter. (Hier weiterlesen: Weltweit erster Wasserstoffzug fährt in Niedersachsen)

Allianz pro Schiene: Wasserstofftechnik sinnvoll

Die Wasserstofftechnik stellt aus Sicht des Verbandes Allianz pro Schiene eine sinnvolle Alternative zum Einsatz von Dieselfahrzeugen auf Strecken ohne Oberleitung dar. Nach Daten des Verbands waren in Deutschland im Jahr 2016 rund 60 Prozent der Gleisstrecken elektrifiziert. Im EU-weiten Vergleich liegt Deutschland damit leicht über dem Durchschnitt von 54 Prozent, aber deutlich hinter Ländern wie Schweden (75 Prozent), den Niederlanden (76) oder Belgien (86). Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Wert bis zum Jahr 2025 auf 70 Prozent zu steigern. Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, sagte: "Auch 2025 werden wir in Deutschland keine Vollelektrifizierung des Schienennetzes haben. Für die Strecken, bei denen sich der Bau von Oberleitungen volkswirtschaftlich nicht rechnet, sind Brennstoffzellenzüge aus unserer Sicht eine gute Alternative und sinnvoll für den Klimaschutz.“