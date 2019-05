Bahlsen beauftragt Historiker: Warum erst jetzt?

Osnabrück. Bahlsen stellt sich dem NS-Unrecht der Zwangsarbeit spät - für die meisten Opfer von damals wohl zu spät. Damit steht die Firma in Deutschland leider nicht allein da.

Ein Dreivierteljahrhundert musste vergehen, ehe auch der Keksbäcker Bahlsen sich seiner Rolle im Nationalsozialismus stellt. Und selbst dazu wäre es wohl nicht gekommen, hätte Firmenerbin Verena Bahlsen sich nicht zu gedankenlosen Sätzen über Zwangsarbeit hinreißen lassen. Nun sollen Historiker tun, was lange überfällig war, und die Firmengeschichte aufarbeiten. Eine Entschuldigung oder individuelle Entschädigung käme wohl für fast alle Opfer zu spät.

Bahlsen führt noch einmal vor Augen, wie beschämend deutsche Firmen mit ihrer Verstrickung in NS-Unrecht umgingen. Bis in die 90er-Jahre hinein sperrten sie sich gegen Zahlungen an frühere Zwangsarbeiter. Auch Bahlsen wehrte Klagen ab, beteiligte sich aber immerhin an der im Jahr 2000 eingerichteten Entschädigungsstiftung.

Vor dem Hintergrund des Holocausts verblassen andere NS-Verbrechen wie die Zwangsarbeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Dabei betraf sie mehrere Millionen verschleppte Zivilisten, Kriegsgefangene und KZ-Hälftlinge, die in allen Bereichen der Wirtschaft eingesetzt wurden und so die deutsche Kriegsmaschine am Laufen hielten.

Auch Bahlsen war als Lieferant der Wehrmacht ein Rädchen in dieser Maschine. Dafür kann die heutige Führungsriege der Firma nichts – für ihren Umgang mit der Vergangenheit aber sehr wohl.