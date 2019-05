Georgsmarienhütte. Jeder zweite Turbogenerator weltweit läuft mit Stahl der GMH Gruppe, auch in vier von fünf Autos deutscher Hersteller findet sich das Produkt der Unternehmensgruppe aus Georgsmarienhütte. Ein Gespräch mit CEO Frank Koch über die Auftragsflaute der Automobilbranche, CO2-Emissionen und den Standort Deutschland.

Herr Koch, das Thema CO2-Ausstoß ist mit den anhaltenden Klimaprotesten der Jugend in aller Munde. Nun zählt die Stahlindustrie zu den größten Verursachern von CO2. Wie steht die Branche aktuell da und die GMH Gruppe im Verhältnis dazu?

Grundsätzlich: Es ist selbstverständlich für die GMH Gruppe, dass wir uns an den Herausforderungen der Zukunft orientieren. Wir setzen auf nachhaltigen Stahl und eine funktionierende Stahl-Kreislaufwirtschaft. Allein durch die Produktion von mehr als 12 Millionen Tonnen Rohstahl auf Basis des Sekundärrohstoffs Stahlschrott über die Elektrostahlroute werden in Deutschland pro Jahr rund 17 Millionen Tonnen CO2 eingespart. Somit spielen Elektrostahl-Hersteller wie wir bei der Decarbonisierung unserer Branche eine führende Rolle. Dort, wo Elektrostahl im Einsatz ist, gibt es mit Blick auf das Thema CO2 ohnehin schon mal einen um den Faktor 5 verringerten Output an Treibhausgasen im Vergleich zur konventionellen Hochofenroute, bei der im Wesentlichen CO2-intensive Kokskohle als prozessbedingter Energieträger verwendet wird.

Unsere Branche ist also nicht durch die tagesaktuelle Diskussion wachgerüttelt worden. Die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung sind für uns schon allein aus wirtschaftlichen Gründen ein Thema. Trotzdem hat sich das gesellschaftliche Umfeld für unsere Branche extrem gewandelt. Insbesondere in Deutschland sind wir einem wachsenden Druck aus der Politik und der Öffentlichkeit ausgesetzt.

Wie sieht aktuell die CO2-Bilanz der GMH Gruppe aus?

Wir haben im vergangenen Jahr mit unserer Produktion 0,5 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Die gesamte Branche in Deutschland lag bei 56 Millionen Tonnen direkten CO2-Emissionen. Daran haben die Elektrostahl-Hersteller einen Anteil von insgesamt etwa 10 Prozent.

Nun ist die Stahlherstellung sehr energieintensiv. Sind Sie mit dieser Bilanz zufrieden? Wieviel Einsparpotenzial gibt es?

Man könnte tatsächlich sagen: Je grüner der Strom, desto grüner die Elektrostahl-Herstellung. Sobald wir unseren Bedarf aus grünem Strom decken können, wird sich unserer CO2-Rucksack noch einmal ganz deutlich auf ein Drittel reduzieren. Da ist die Politik gefragt, auch zu liefern. Aber zufrieden kann man nie sein – auch wenn unsere Werte pro produzierter Tonne Stahl gering sind. Am Ende können wir jedoch nur wenig selbst beeinflussen. Dazu gehören die Grafitelektroden und Feuerfestmaterialen, die wir bei der Stahlerzeugung einsetzen. Hier arbeiten wir mit den Herstellern daran, dass wir die Materialien länger im Einsatz halten können.

Beim Thema „grüner Strom“ geht es auch immer um Mengenschwankungen und damit verbunden die Produktionssicherheit. Ist dieser Strom für Sie zuverlässig genug?

Wir brauchen hier am Standort pro Jahr rund 0,7 Terrawattstunden. Das ist mit regenerativen Energien heute noch nicht zu leisten. Bei der Menge an Strom, die wir brauchen, und seiner punktgenauen Verfügbarkeit dürfen wir uns keine Anfälligkeiten leisten. Da wir noch keine Speichermedien haben, um den Strom zwischenzuspeichern, ist das ein zu großes Risiko.

Unternehmen, die viel CO2 emittieren, müssen künftig in der EU auch mehr zahlen. Wie sehr betrifft Sie das?

Die Verteuerung von CO2-Zertifikaten betrifft uns sehr. Wenn sich die Preise wie angedacht auf 30 Euro pro Zertifikat erhöhen würden, würde das für uns Mehrkosten im deutlich zweistelligen Millionenbereich bedeuten. Das ist ein signifikanter Teil unserer Erträge und damit auch wieder bedeutend für angedachte Investitionen. Ich kann da nur mahnen: Irgendjemand muss das bezahlen. Und am Ende werden es die Endverbraucher und Konsumenten sein – also wir alle. Umweltziele sind wichtig und von uns absolut respektiert und auch befürwortet. Wir können Geld jedoch nur einmal ausgeben und müssen daher die richtigen Schrittfolgen einhalten, die technologische, ökonomische und natürlich auch ökologische Aspekte miteinander vereinbar machen.

Was hieße diese Erhöhung im internationalen Kontext?

Unsere Konkurrenz sitzt in Indien, China, Russland, auch in den USA – da müssen wir im internationalen Markt mithalten können. Dass wir einen Weg finden wollen, um beim Thema Klimaschutz vorwegzugehen, finde ich absolut gut und richtig. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir uns selbst abhängen. Es interessiert in einer globalen Welt nur begrenzt, wo der Stahl letzten Endes herkommt. Innerhalb kürzester Zeit ist er aus allen Teilen der Erde verfügbar – und dann mit einer wesentlich schlechteren CO2-Bilanz wie beispielsweise aus China. Meine große Sorge ist, dass wir die Balance zwischen Klimaschutz und Wettbewerbsfähigkeit verlieren.

Einige prophezeien das Ende der Stahlherstellung in Europa. Sehen Sie das ähnlich?

Das ist von vielen Rahmenbedingungen abhängig. Ich bin aber weit davon entfernt, die deutsche Stahlindustrie in Sack und Asche zu reden. Die Belastungen, die auf uns zurollen, müssen aber ausbalanciert werden. Nicht umsonst werben die integrierten Hütten dafür, bis 2050 Zeit zu haben, um sich dem Ziel der CO2-freien Stahlerzeugung zu nähern.

Wir müssen also darüber diskutieren, wie die Lasten verteilt werden – auch wenn ich nicht dafür werbe, dass wir uns einem Subventionsgedanken hingeben. Es gibt da viele Ideen für energieintensive Industrien wie die Teilbefreiung von der EEG-Umlage. Auch ein Decarbonisierungsfonds für energieintensive Industrien im Allgemeinen ist im Gespräch. Dieser darf aber nicht nur auf Disruption beschränkt sein – also jene Unternehmen, die ihre Produktion komplett umkrempeln wollen. Auch jene, die in kleinen Schritten nachhaltiger werden und auch heute womöglich schon vergleichsweise ökologisch produzieren, müssen die Möglichkeit haben, teilzunehmen.

Wir dürfen dabei auch nicht vergessen: All diese Maßnahmen machen nur Sinn, wenn dadurch die Produktion nicht verlagert wird, sonst schnüren wir uns einen ökologischen Rucksack mit Stahl aus Ländern mit einer wesentlich CO2-intensiveren Produktion. Wir würden das, was hier unter besten Bedingungen gefertigt wird, woanders hin zu schlechteren Bedingungen verlagern.

Viel von dem Stahl, der in der GMH Gruppe produziert wird, geht in die Automobilindustrie. Wie sehr leiden Sie unter der Auftragsflaute?

Richtig, 60 Prozent unseres gruppenweiten Umsatzes tätigen wir mit der Autoindustrie und davon noch mal einen ganz erheblichen Teil mit der Pkw-Industrie. Entsprechend bekommen wir die Marktschwäche im Moment natürlich zu spüren und müssen die Produktion anpassen. Getrieben durch das Thema Abgastests haben wir im letzten Quartal 2018 einen Vorholeffekt in der Automobilindustrie gesehen. Das hat dazu geführt, dass Bestände an Pkw aufgebaut wurden, entsprechend weniger wird aktuell produziert. Mit Blick auf das Thema Mobilität insgesamt antizipieren wir hier aber auch eine langfristige Veränderung im Stahlbedarf. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, daher machen wir uns keine Sorgen.

Sie wollen sich also künftig noch stärker auf andere Bereiche konzentrieren?

Es wird in absehbarer Zukunft keinen nennenswerten Rückgang des für uns relevanten Stahls im Auto geben – aber definitiv Veränderungen. Was man nicht vergessen darf: Der Stahl aus Georgsmarienhütte landet überall auf der Welt. Den Veränderungen in Deutschland begegnen wir auch mit einer Internationalisierung des Geschäfts und der Hunger nach Fahrzeugen in der Welt reißt nicht ab.

Dennoch sind wir darauf vorbereitet, mit weniger Mengen und Umsätzen aus dem Automobilsektor umzugehen. Auch in anderen Branchen wird Stahl gebraucht, nehmen wir nur mal den Bereich Energieerzeugung, der ja die wachsenden Strombedarfe der Zukunft nachhaltig decken muss. Auch hier sind wir mit unserem Stahl gut im Markt vertreten. Diese 40 Prozent, die wir als Gruppe außerhalb des Automobilsektors umsetzen, sind für uns auch eine Chance für Wachstum – sei es organisch aus dem bestehenden Geschäft heraus oder durch gezielte Zukäufe.