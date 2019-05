Handelskonflikt mit China: Trump segelt hart am Wind

Osnabrück. Donald Trump hat wieder einmal alle überrascht. Mit zwei Twittermeldungen hat der Hasardeur aus dem Weißen Haus eine neue Kehrtwende im Handelsstreit vollführt – oder zumindest angetäuscht. Er, der sich selbst für einen großen Geschäftemacher hält, setzt im Amt auf Drohgebärden und Erpressung.

Damit war Trump manches Mal erfolgreich, etwa in den Verhandlungen mit Kanada und Mexiko über ein reformiertes Freihandelsabkommen. Doch China lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Trump segelt hart am Wind und nimmt eine Eskalation des Konflikts bewusst in Kauf, um bei seinen Wählern zu punkten. Das ist verantwortungslos und birgt enorme Risiken für die Weltwirtschaft, wie die nervöse Reaktion der Börsen zeigt. Nicht zuletzt die deutsche Wirtschaft bekäme die Folgen zu spüren.



Wenn Trumps jüngste Volte etwas Gutes hat, dann dass sie die Gefahr von Autozöllen gegen die EU wieder in Erinnerung ruft. Bis Mitte Mai noch hat der US-Präsident Zeit, die Zölle zu verhängen und damit insbesondere den deutschen Herstellern Schaden zuzufügen.

Trump will der EU handelspolitische Zugeständnisse abpressen. Doch die Staatengemeinschaft darf sich auf keinen faulen Kompromiss einlassen, wenn sie weiterhin ernst genommen werden will. Sie kann nur hoffen, dass Trump von seinen Beratern zur Räson gebracht wird.