Osnabrück. Betongold steht bei deutschen Anlegern hoch im Kurs: Wer das nötige Kapital aufbringen kann, investiert nicht selten in Wohnungen. Doch gute Objekte sind rar und teuer. Garagen und Stellplätze sind günstiger zu haben und bieten eine Reihe von Vorteilen - neben einer hübschen Rendite.

In den meisten deutschen Großstädten ist der Parkraum knapp, während der Bestand an Autos und Motorrädern beständig wächst. Nicht nur in den Metropolen sind viele Menschen bereit, für Garagen und Stellplätze in Tiefgaragen tief in die Tasche zu greifen, wo ihre Fahrzeuge vor Langfingern und Witterung geschützt sind. In Metropolen wie Köln oder München können die Eigentümer für einen Stellplatz zwischen 50 und 150 Euro pro Monat verlangen. In Frankfurt können es auch schon mal 200 Euro sein.



Dabei bieten Garagen gegenüber Wohnungen eine Reihe von Vorteilen, wie Volker Rainer erläutert, Vorstand und Geschäftsführer von Future Construct. Die Firma aus Markt Schwaben bei München ist seit Jahrzehnten in dem Nischensegment unterwegs und handelt, baut und vermietet Garagen und Stellplätze. Rainer sagt: „Der wesentliche Unterschied: Man macht bei Garagen keine Nebenostenabrechnung. Als Eigentümer verlangt man eine Miete und zahlt alle Nebenkosten selbst, die dann auch geringer ausfallen.“ Jeder Wohnungsvermieter wisse, dass die Nebenkostenabrechnung zu Streitereien mit den Mietern führen könne. „Dieses Problem hat man mit Garagen nicht.“ Zudem sind Garagen vergleichsweise pflegeleicht: nächtliche Anrufe wegen tropfender Wasserhähne muss der Garagenvermieter nicht befürchten.

Risiko lässt sich besser streuen

Hinzu kommt ein weiterer Pluspunkt: Weil Garagen deutlich günstiger zu haben sind, lässt sich das Risiko leichter streuen als bei Wohnungen. Tiefgaragenstellplätze in deutschen Großstädten wechseln für niedrige bis mittlere fünfstellige Beträge den Eigentümer, in kleineren Städten sogar für weniger. Für den Preis einer Wohnung lassen sich also mehrere Garagen kaufen. „Bei zehn Garagen haben Sie etwa Mieteinnahmen von 600 Euro monatlich, was ungefähr einer Monatsmiete für eine kleine Wohnung entspricht“, rechnet Rainer vor. „Wann werden zehn Garagenmieter auf einmal nicht bezahlen? Höchstens fallen mal ein, zwei Mieter aus.“ Auch das Leerstandsrisiko gehe bei Garagen heute gegen null.

Die Mieten für Garagen und Stellplätze haben in den vergangenen fünf Jahren deutlich zugelegt, nach Berechnungen von Future Construct um rund 38 Prozent. Weil sich herumgesprochen hat, dass Garagen eine lukrative Investition sein können, haben auch die Kaufpreise angezogen.

Dennoch können Käufer nach wie vor mit einer Rendite rechnen, von der Sparer in Zeiten des Nullzinses nur träumen können. „Wir gehen von einer bereinigten Netto-Mietrendite von drei bis fünf Prozent aus, in Ausnahmefällen können es auch sechs Prozent sein“, sagt Rainer. „Die laufenden Nebenkosten und die Kaufnebenkosten sind hier schon berücksichtigt, Steuern und eventuelle Kreditkosten nicht.“

"Kein Geheimtipp mehr, aber immer noch eine gute Investition"

Eine Rendite von drei bis fünf Prozent hält auch Jerome Sarek Suplit für realistisch, dessen Unternehmen Real Estate & Office Management vor allem im Raum München, aber auch in Köln oder Hamburg mit Garagen handelt. Die Renditen seien früher höher gewesen, berichtet er. „Mein Vater hat das schon vor 25 Jahren gemacht. Damals war auf dem Markt noch gar nichts los und es war sowohl für Händler als auch für Anleger sehr lukrativ.“ Garagen seien inzwischen zwar kein Geheimtipp mehr, „aber immer noch eine gute Investition“, ist Suplit überzeugt. Zu seinen Kunden zählen Durchschnittsverdiener mit Ersparnissen ebenso wie gut betuchte Leute. Üblicherweise, so sagt Suplit, zahlten die Kunden den Kaufpreis komplett aus eigenen Mitteln, auch weil die Banken Garagen nur in Ausnahmefällen finanzierten.

Was müssen Käufer beachten? Wer eine Garage oder einen Tiefgaragenstellplatz kauft, wird im Regelfall Teil einer Wohnungseigentümergemeinschaft - und sollte vorher einen genauen Blick in die Teilungserklärung werfen, die die Aufteilung der Betriebs- und Instandhaltungskosten regelt. Rainer warnt: „Ich habe schon Teilungserklärungen gesehen, die sogar die Heizkosten auf die Garagen umgelegt haben. Das sind Punkte, die einem die Rendite killen können.“ Suplit ergänzt: „Sie möchten nicht mitbezahlen, wenn die Fassade des Hauses saniert wird.“ Und er warnt vor einer weiteren Stolperfalle: Interessenten sollten darauf achten, ob die Bausubstanz gut erhalten sei oder ob es etwa Feuchtigkeitsschäden gebe. „Wenn eine Garage saniert werden muss, dann kann es schnell sehr teuer werden.“