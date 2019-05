Hamburg. Bei Besitzern von E-Autos kommt Frust auf: Die Preise an öffentlichen Ladesäulen sind deutlich gestiegen. Unter bestimmten Umständen können die Kilometerkosten somit über denen von Autos mit Verbrennungsmotor liegen.

Für Fahrer eines E-Autos wird das Aufladen künftig richtig teuer. Je nach Anbieter und Vertragsverhältnis kann die elektrische Energie 39, 49 oder sogar 89 Cent pro Kilowattstunde kosten. Die Folge: Unter bestimmten Umständen können die Kilometerkosten somit über denen von Autos mit Verbrennungsmotor liegen, heißt es auf "Heise online".

Betroffen sind vor allem Fahrer, die ihr elektrisches Auto auf Langstrecken nutzen, zwischendurch nachladen wollen und keine Zeit haben, dies über Nacht in der Garage zu tun. An den Schnellladesäulen ist das Volltanken von 20 auf 100 Prozent in rund 60 Minuten möglich.

Immer mehr Verbraucher

Doch Pauschaltarife wie etwa 7,95 Euro gehören der Vergangenheit an, denn Energie ist zu wertvoll, um sie dauerhaft zu Spottpreisen oder sogar ganz kostenlos anzubieten. Die Zahl der E-Autos im deutschen Straßenverkehr steigt und damit natürlich auch die Zahl der Verbraucher. Bisher hatten Betreiber ihre Ladesäulen mit günstigen Preisen beworben und attraktiv gemacht – doch Aufstellung, Betrieb und Wartung der Säulen kostet Geld, dass sie sich jetzt von den Nutzern zurückzahlen lassen. Fast alle Anbieter schrauben an ihren Tarifen, das gilt vor allem für Preise an den Schnellladestationen.

"Ladestrom ist für Ladestationsbetreiber genau wie Haushaltsstrom voll steuer- und abgabenpflichtig. Beim Haushaltsstrompreis beträgt dieser Anteil an Steuern, Abgaben und Umlagen sowie staatlich regulierten Netzentgelten rund vier Fünftel", erklärt Marc Burgstahler, Leiter Elektromobilität bei der Energie Baden-Württemberg (EnBW).