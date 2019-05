Alternative zu Amazon nötig

Osnabrück. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) im Norden haben im vergangenen Jahr über Amazon Exportumsätze in Höhe von 275 Millionen Euro generiert. Um mehr als 20 Prozent sind die Zahlen alleine in Niedersachsen gestiegen. Ein Kommentar.

Unternehmen in Deutschland sind exportstark. Das gilt nicht nur für Großkonzerne, sondern auch für kleine und mittlere Betriebe. Letztere haben jedoch oft einen Nachteil: Ihnen fehlt die logistische Infrastruktur, um über den Tellerrand zu schauen und Kunden bei Bedarf auch im Ausland zu bedienen. Aus diesem Handicap hat Amazon erfolgreich ein Geschäftsmodell gemacht und sich als Dienstleister in Position gebracht.

Wenn nun die Exportumsätze über Amazons Marktplätze stark steigen, heißt das also vor allem eines: Den kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland und der Region geht es gut, sie expandieren, werden internationaler. Ohne eine echte Alternative zum Kooperationspartner Amazon zeigt der Umsatzanstieg jedoch auch: Die Firmen werden abhängig davon, dass Amazon sie weiterhin in den Markt lässt – und das Geschäft nicht bei zunehmendem Erfolg selbst übernimmt. Neben all den Vorteilen durch die logistische Schützenhilfe darf das nicht vergessen werden.

Die Marktmacht Amazon macht es Konkurrenten schwer, im Wettbewerb zu bestehen. Der Kunde ist bequem und schätzt die gebündelten Angebote auf einer Website. Daher täte die Branche gut daran, auf die Bedürfnisse von morgen zu schauen, ihre eigene Marktmacht in die Waagschale zu werfen und eine Alternative auf die Beine zu stellen. Internetshops allein sind auf Dauer keine Konkurrenz.