München. Benzin und Diesel so teuer wie noch nie 2019: Autofahrer in Deutschland bekommen in diesen Tagen die politischen Krisen der Ölstaaten zu spüren.

Die US-Sanktionen gegen den Iran und der schwächere Euro haben die Öl- und Benzinpreise weiter steigen lassen. An der Tankstelle sei der 28. April der bisher teuerste Tag des Jahres gewesen mit durchschnittlich 1,49 Euro für einen Liter Super E10 und 1,30 Euro für den Liter Diesel, teilte der ADAC am Donnerstag in München mit. Am 1. Mai habe er dann wieder etwas nachgegeben.

Im April war Super im Durchschnitt zwölf Cent teurer als im Januar. Diesel kostete vier Cent mehr – hier bremste die geringere Nachfrage nach Heizöl nach Ende des Winters den Preisanstieg.

Die Krisen in Venezuela, das weltweit die größten Ölreserven besitzt, und in Libyen sowie die Einschränkung der Produktion in Saudi-Arabien lassen die Ölpreise weltweit schon seit Jahresbeginn steigen.



Laut ADAC kassiert der Fiskus in Deutschland beim jetzigen Dieselpreis 68 Cent und beim Benzin sogar 89 Cent je Liter als Mineralöl-, Öko- und Mehrwertsteuer. SPD, Grüne und Linke wollen eine CO 2 -Steuer auf Sprit einführen.

Regional aktuell kaum Preisunterschiede

Mitte April unterschieden sich die durchschnittlichen Spritpreise pro Liter im Bundesländervergleich nur um wenige Cent. Im Vergleich zum März zogen fast überall die Preise an: In Norddeutschland verteuerte sich E10 um durchschnittlich 14 Cent pro Liter, Diesel um vier Cent. Die genaue Preisverteilung zeigt folgende Karte des ADAC:

Tankstellen ändern Preisstrategie



Anzeige Anzeige

Das Bundeskartellamt berichtet in seiner vor rund zwei Wochen erschienenen Markttransparenzstudie, dass die Tankstellenbetreiber aktuell ihre Taktik bei den Spritpreisen ändern. Am billigsten sind Benzin oder Diesel an den Tankstellen in der Regel am späteren Abend und am teuersten am Vormittag.

Vielerorts heben die Tankstellen die Preise ab 10 Uhr an. Mittags wird der Preis dann wieder ab 13 Uhr angehoben, die Nachmittagsanhebung beginnt um 16 Uhr. Weil auch die letzte Anhebung mittlerweile früher stattfindet, sehen die Kartellwächter eine "relativ lange Niedrigphase von etwa 19 bis 22 Uhr." Zur Nacht hin würden die Preise bei einem Großteil der Tankstellen, die dann noch geöffnet haben, wieder deutlich angehoben und bleiben nachts auch so hoch.

Diese Apps helfen beim Spritpreis-Vergleich

Die Mineralölkonzerne sind verpflichtet, Preisänderungen zu melden – daher hat das Kartellamt einen guten Überblick über die Entwicklung an der Zapfsäule.

Es gibt rund 60 verschiedene Apps, die Daten der Markttransparenzstelle nutzen und Nutzern zeigen, wo gerade billigere Tankstellen sind. Dazu gehören unter anderem ADAC Spritpreise, clever-tanken, mehr-tanken und Spritpreisalarm. Das Bundeskartellamt hat eine Liste mit den verfügbaren Vergleichsprogrammen für Smartphones zusammengetragen. Zu finden ist diese Liste hier.

Weiterlesen: Fallen Sie nicht drauf rein: Tankstellen ändern ihre Spritpreis-Taktik