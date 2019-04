Osnabrück. „Hurricane“, „M’era Luna“, „Deichbrand“, „Plage Noire“, „A Summer’s Tale“ – die Liste der von FKP Scorpio veranstalteten Festivals ist lang. Doch die Konkurrenz ist groß, der Markt gilt als schwierig. Wir sprechen darüber mit Stephan Thanscheidt, Booker und CEO bei FKP Scorpio:

Herr Thanscheidt, ist ein Festival eher ein Risiko oder eine Goldgrube?

Ein Festival kann beides sein. Bevor wir ein Festival initiierten, wägen wir immer sehr genau ab, ob es erfolgreich sein kann. Wir veranstalten seit über 20 Jahren Festivals und kennen den Markt sehr genau. Die Ansprüche des Publikums wie auch der Bereich Live-Entertainment an sich entwickeln sich aber stetig weiter. Wenn wir also Lücken identifizieren, scheuen wir uns nicht, diese mit guten, neuen Konzepten zu schließen. Beispiele dafür sind zum Beispiel das „A Summer’s Tale“ oder das neue „Rolling Stone Park“, ein Schwesterfestival des seit zehn Jahren sehr erfolgreichen „Rolling Stone Beach“ an der Ostsee.







Ist der Markt gesättigt?

Der Markt ist weitestgehend gesättigt, darum gilt es das Erfolgspotenzial eines neuen Konzepts genau abzuwägen. Welche Trends gibt es? Zum Beispiel Indoor-, Familienfestivals, Festivals für spezielle Genres und Musiksparten. Der Markt differenziert sich zunehmend, es gibt in der Folge auch immer speziellere Veranstaltungskonzepte. Hinzu kommt, dass auf den Veranstaltungen der Service-Aspekt immer wichtiger wird. Die Ansprüche der Gäste steigen, was auch damit zusammenhängt, dass sich die Altersstruktur verändert. Viele Festivalbesucher der ersten Generation haben nach wie vor Lust auf Musikerlebnisse, aber unter anderen Bedingungen als früher. Sie fahren also eher auf unsere Indoor-Festivals „Rolling Stone Beach“ und das neue „Rolling Stone Park“ oder unser Sommer-Open-Air „A Summer’s Tale“. Auch die anderen, großen Festivals entwickeln sich Jahr für Jahr weiter, zum Beispiel indem wir mittlerweile regelmäßig Tagestickets im Angebot haben.

Festivals sollen über Jahre funktionieren. Was muss man bieten, damit das gelingt?

Auf den Punkt gebracht: ein einzigartiges Erlebnis! Die Atmosphäre auf Festivals ist grundlegend anders als anderswo. Das Publikum hat hier die Möglichkeit, für ein paar Tage dem Alltag zu entfliehen. Das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn der Veranstalter an alles gedacht hat und bereit ist, das Festival kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Reden wir über Geld. Denn bei allem Enthusiasmus: Ohne Geld läuft nichts. Technik, Location, Logistik, Sicherheit, Künstler, all das muss bezahlt werden. Wie funktioniert das?

Das ist eine Mischkalkulation. Ein wesentlicher Faktor sind natürlich die Eintrittsgelder, aber Einnahmen aus Gastronomie und Non-Food sowie Sponsoringgelder spielen ebenso eine signifikante Rolle.

Wie wichtig oder unwichtig sind die Ticketpreise?

Ein faires und nachvollziehbares Preis-Leistungsverhältnis ist immens wichtig. Grundsätzlich bekommt der Gast bei einem Festival ja sehr viel geboten, gemessen daran, was er im Gegenzug für den Besuch von Einzelshows der auftretenden Künstler ausgeben würde. Unser großes Ziel bei der Ticketpreiskalkulation ist es, die Preise trotz steigender Gagen und Produktionskosten so fair wie möglich zu kalkulieren und für jedes Portemonnaie das passende Ticket anzubieten.

Wird es zunehmend schwieriger, geeignete Bands zu finden, die auch bezahlbar sind und trotzdem ziehen?

Wir setzen beim Booking auf eine Mischung aus etablierten Namen und vielversprechenden Newcomern. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung, denn wir wollen unseren Gästen zum einen natürlich etablierte Stars präsentieren, ihnen aber ebenso die Headliner von morgen vorstellen. Gerade Festivals verstehen wir als Orte der Neuentdeckungen. Auch unser Publikum schätzt diese Kombination. Durch diesen Ansatz haben wir beim Booking und der Programmzusammenstellung eine gewisse Flexibilität, ohne unserem Konzept dabei untreu werden zu müssen.

Wollten sie schon einmal einen Künstler buchen, aber konnten es nicht, weil er schlicht zu teuer war?

Bei der Konzeption eines Festival-Line-Ups spielt vor allem der Gesamtmix der auftretenden Künstler eine wichtige Rolle. Unsere Aufgabe als Veranstalter ist es, klug zu entscheiden, wie wir das zur Verfügung stehende Budget einsetzen, damit wir unseren Besuchern ein attraktives Programm anbieten können.

Was treibt noch die Kosten hoch? Beispielsweise haben sich ja die Sicherheitsanforderungen in den vergangenen Jahren seit der Loveparade-Katastrophe und diversen Terrorwarnungen stark erhöht...

Sicherheitsanforderungen sind nur ein Faktor. Wie bereits angesprochen sind vor allem auch die Künstlergagen in die Höhe geschnellt. Dazu kommen steigende Ausgaben für Personal, Dienstleistungen und Material.

Damit wir mal eine Hausnummer haben: Wenn ich ein Festival machen wollte, wie viel Geld würde mich das insgesamt kosten?

Das hängt von der Größe des jeweiligen Festivals ab. Gehen wir zum Beispiel vom „Hurricane“ aus, sprechen wir von einem mehrstelligen Millionenbetrag an Ausgaben, die es durch die Einnahmen wieder reinzuholen gilt.

Wenn ich das nun ganz toll finde, was Sie machen, und selbst ein Festival auf die Beine stellen möchte: Welchen Fehler sollte ich auf gar keinen Fall machen?

Ein Festival für mehrere zehntausend Menschen auf die Beine stellen zu wollen, bringt einen immensen logistischen Aufwand mit sich. Wir als Veranstalter bauen dafür gewissermaßen eine ganze Stadt auf und wieder ab. Die logistischen Herausforderungen sind dementsprechend enorm. Eine wichtige Grundvoraussetzung, um ein gutes Programm präsentieren zu können, sind gute Kontakte zu Künstlern beziehungsweise deren Agenturen und Managements.

Wenn Geld keine Rolle spielte: Gibt es irgendeinen Künstler oder eine Band, die Sie unbedingt mal buchen möchten? Rage Against The Machine auf unseren Festivals spielen zu lassen wäre ein Traum – oder eine Oasis-Reunion!