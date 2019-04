Slack will per Direktplatzierung an die Börse MEC öffnen

Die Slack App auf dem Display eines Handys. Foto: Mark Lennihan/AP

New York. Der Bürokommunikations-Dienst Slack macht sich auf den Weg an die Börse. Wie zuvor schon der Musikdienst Spotify will Slack dabei Gebühren der Investmentbanken umgehen und seine Aktien direkt an der New Yorker Börse platzieren.