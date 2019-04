Saerbeck. Früher lebte die Familie von Albert Pottmeyer von der Landwirtschaft, doch inzwischen hat der Saerbecker eine erfolgreiche Rasenschule aufgebaut. Nicht zuletzt wegen Pottmeyers Technikbegeisterung erreicht die Qualität seiner Produkte ein hohes Niveau.

Auf die Idee wären seine Vorfahren wohl nicht gekommen: Die Lebensgrundlage von Albert Pottmeyer und seiner Familie sind 40 Hektar Rollrasen. Über 500 Jahre lang bauten Generationen von Pottmeyers auf dem Hof in Saerbeck bei Greven Getreide an, sie hielten Tiere und pflegten den Wald. Doch vor 20 Jahren stellte der heute 63-jährige die Weichen für ein neues Kapitel in der Geschichte des Hofes, er gründete die „Rasenschule Albert Pottmeyer“.

„Mein Bruder Ewald führt einen Betrieb für Garten-und Landschaftsbau und eine Baumschule auf einem Teil der Flächen unseres Hofes“, erinnert sich Pottmeyer: „Er bezog Rollrasen aus den Niederlanden. Weil es da immer wieder Qualitätsmängel gab, kam ich vor 21 Jahren auf die Idee, selbst Rollrasen zu produzieren. Bis dahin hatte ich auf meinen Betrieb Rinder gemästet.“ Die technischen und fachlichen Grundlagen erarbeitete der gelernte Landwirt sich selbst.

Optimale Standortvoraussetzungen

Mit lehmigen Sandböden waren die Standortvoraussetzungen optimal. Und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Die ersten zehn Kunden im Gartenbau habe man noch direkt angesprochen, sagt der 63-jährige, danach sorgte Mund-zu-Mund-Propaganda für ausreichende Nachfrage. In den ersten Jahren seien Kollegen aus den Niederlanden seine größte Konkurrenz gewesen, so Pottmeyer: „Wir haben uns aber durchgesetzt, weil wir frischeren Rasen liefern konnten und flexibler waren. Außerdem ist unser Rasen nach dem Verlegen schneller angewachsen."

Im Laufe der Zeit entwickelte der Saerbecker solide Expertise in seinem neuen Beruf. Er gehörte 2003 zu den Gründern des Deutschen Rollrasen Verbandes. Auffallend ausgeprägt ist sein Faible für anspruchsvolle technische Lösungen. Die gesamte Fläche kann er dank einer speziellen Beregnungstechnik aus Dänemark ausreichend mit Wasser versorgen. Seit 2006 lässt er durch die Weberei Reimann in Emsdetten ein von ihm entwickeltes Maulwurfschutzgewebe herstellen und vertreibt es bundesweit. Neben Pottmeyer und seiner Frau gehören ein fest angestellter gärtnerischer Mitarbeiter – dieser ist mittlerweile auch Teilhaber des Unternehmens – und zwei Aushilfen zum Team der Rasenschule.

"Hohes Qualitätsniveau erreicht"

„Albert Pottmeyer führt eines der innovativsten Unternehmen der Rollrasenbranche“, sagt denn auch Martin Bocksch, Diplom-Agrarbiologe, Professor für Landschaftsarchitektur an der Hochschule Geisenheim University und Verbandsreferent des Deutschen Rollrasen Verbands. Pottmeyer sei sehr technikaffin und gehe immer wieder neue Wege, so Bocksch weiter: „Zum Beispiel setzt er mit großem Erfolg andere Traktoren ein, als seine Branchenkollegen. Er hat mit seinem Betrieb ein hohes Qualitätsniveau erreicht, und es gelingt ihm, dies langfristig zu halten.“

Der Absatz der Rasenschule ist laut Angaben von Pottmeyer seit Jahren konstant. Seine Kunden kommen vor allem aus dem Großraum Münster-Osnabrück, in Einzelfällen liefert er aber selbst auf die friesischen Inseln. Zum Kundenstamm zählen circa 500 Gärtner, etwa 25 Prozent der Kunden sind Privatleute. Pottmeyer versorgt auch Kommunen, für Fußballstadien wird sein Rollrasen aber nicht verwendet. Seinen durchschnittlichen Jahresumsatz gibt er mit 650.000 Euro an, davon entfallen 500.000 Euro auf den Rollrasen und 150.000 Euro auf Handelsware wie organische Dünger oder seinen Maulwurfschutz. „Aktuell stammen etwa 80 Prozent unseres Rollrasens aus eigener Erzeugung“, sagt der Rasenzüchter: „Wir können selbst nicht so viel produzieren, wie wir verkaufen. Für die restliche Menge arbeiten wir mit einem Kollegen in der Nähe von Bremerhaven zusammen, der nach unseren Vorgaben für uns produziert.“

Zwei Rasensorten im Angebot

Pottmeyer bietet seinen Kunden zwei Sorten Rasen an, eine für Sport und Spiel – auf sie entfallen 80 Prozent der Umsätze – und eine spezielle Variante für schattige Standorte. Die Saatgutmischungen, die er verwendet, hat er im Laufe der Zeit nach eigenen Vorstellungen zusammengestellt. „Für unsere Sport und Spielmischung setzen wir auf die Riesenrispe, deren Anteil an unserer Mischung 70 Prozent beträgt“, sagt Albert Pottmeyer: „Der Anteil von Rotschwingel ist geringer. Deshalb braucht unsere Saatgutmischung etwas mehr Zeit bis zur Erntereife, sie ist aber belastbarer und wächst schneller an.“

Photovoltaikanlagen auf dem Dach

Auf die Dächer seiner Scheunen hat Pottmeyer schon vor vielen Jahren Photovoltaikanlagen montieren lassen; Umweltschutz ist ihm ein Anliegen. Die gesamte Nutzfläche seines Hofes umfasst inklusive der gepachteten Äcker 55 Hektar; so ist er in der Lage je ein Viertel der Flächen mit anderen Kulturen zu bebauen und eine Fruchtfolge einzuhalten. Anders als man erwarten würde, sinkt das Niveau der Äcker durch die beständige Entnahme von Rollrasen nicht. Laut Angaben von Pottmeyer steigt es sogar. „Das liegt daran, dass zwei Drittel der Wurzelmasse des Rasens im Boden verbleibt. Dadurch erhöht sich das Profil messbar“, erklärt er.

Albert Pottmeyer steht mit 63 Jahren kurz vor der Rente. Ist die Nachfolge gesichert? Seine beiden Söhne haben sich beruflich anders orientiert. Interesse am Einstieg ins Unternehmen hat seine Tochter Kirsten, die 21-jährige studiert zurzeit noch Management für Soziale Dienste. Gemeinsam mit Pottmeyers Mitarbeiter und Teilhaber Thomas Pleus (26) soll sie die Zukunft der Rasenschule gestalten. Die Ziele für die nächsten Jahre sind schon formuliert: „Wir wollen unsere Sorten und Anbauverfahren so optimieren, dass wir jährlich Rasen von 40 Hektar Fläche verkaufen können“, sagt Pottmeyer: „Das wollen wir erreichen, indem wir den Boden weniger bearbeiten, den Rasen direkt säen und den Wasserverbrauch reduzieren.“