Post muss Qualitätsmängel schleunigst abstellen

Osnabrück. Das Briefporto wird vermutlich deutlich steigen. Die Deutsche Post bekommt ihren Willen, nun muss sie auch liefern und die Qualitätsmängel abstellen.

Wann haben Sie das letzte Mal einen Brief verschickt? Das ist vermutlich etwas länger her, wenn Sie nicht zu denen zählen, die Osterwünsche per Post verschicken. Und so geht es vielen Menschen: Immer mehr lässt sich auf elektronischem Weg erledigen, das Briefaufkommen sinkt. Deshalb dürfte die anstehende, kräftige Portoerhöhung den meisten Verbrauchern nur ein Achselzucken entlocken.

Sicherlich hat die Post einen gesetzlichen Auftrag, die deutschlandweite Versorgung sicherzustellen und noch den letzten Einsiedlerhof zu erreichen. Da sind die Wettbewerber des Staatskonzerns eindeutig im Vorteil. Das vergessen DPD, Hermes und andere natürlich nur zu gerne bei ihren Protesten gegen die Portoerhöhung.

Dennoch hat es mehr als nur ein Geschmäckle, wenn die Bundesnetzagentur auf Druck der Bundesregierung viel weiter entgegenkommt, als ursprünglich geplant. Der Bund ist immerhin Anteilseigner des Unternehmens, das er über die Netzagentur beaufsichtigen soll, und hat im vergangenen Jahr fast 300 Millionen Euro an Gewinnausschüttungen erhalten.

Das wäre leichter zu verschmerzen, wenn die Post bei der Zustellung wenigstens erstklassig wäre. Der Bonner Konzern sollte seinen Worten also besser Taten folgen lassen – und mit den Mehreinnahmen die Mängel in der Qualität schleunigst abstellen.