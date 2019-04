Frankfurt/Main. Der Dax ist am Gründonnerstag zum ersten Mal seit Anfang Oktober wieder über die Marke von 12 200 Punkten geklettert. Bis zum Nachmittag bröckelten die Gewinne im deutschen Leitindex leicht ab.

Zuletzt legte er um 0,34 Prozent auf 12.194,89 Punkte zu, womit sich das Plus in der Karwoche bislang auf 1,6 Prozent beläuft. Der MDax gab am Nachmittag um 0,06 Prozent auf 25.781,63 Punkte nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx gewann zugleich 0,45 Prozent.

Unter den Einzelwerten in Deutschland gerieten die Aktien von Wirecard nach ihrer jüngsten Rally wieder mit 2,6 Prozent unter Druck und waren damit Dax-Schlusslicht. In der Nacht zu Karfreitag endet das im Februar von der Finanzaufsicht Bafin verhängte Leerverkaufsverbot für Aktien des Zahlungsabwicklers. Sollte es nicht verlängert werden, können Spekulanten in der neuen Woche wieder auf fallende Kurse wetten. In den vergangenen Monaten waren die Wirecard-Papiere nach Berichten der „Financial Times“ über Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Wirecard-Mitarbeitern in Singapur mehrfach dramatisch abgestürzt.

Spekulationen über Sparvorhaben bei Daimler trieben die Aktien des Autobauers mit plus 1,6 Prozent an die Index-Spitze und waren zudem so viel wert wie zuletzt im August 2018. Wie das „Manager Magazin“ berichtete, will der künftige Konzernchef Ola Källenius sein Amt mit einem Sparprogramm antreten. Tausende Stellen sollen demnach auf dem Spiel stehen.

Für die Aktien der Deutschen Post ging es um 1,4 Prozent nach oben. Das dem Konzern von der Bundesnetzagentur genehmigte Potenzial für Preiserhöhungen liegt deutlich über den Marktschätzungen. Ab Juli wird unter anderem das Briefporto teurer.

Aus der zweiten Reihe standen mehrere Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick. Der Pharma- und Laborausrüster Sartorius etwa überraschte mit einem starken Start in das Jahr 2019, wovon die Aktien zunächst profitierten.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,00 Prozent auf minus 0,03 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,17 Prozent auf 142,62 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,32 Prozent auf 164,88 Punkte vor.

Der Euro sackte nach den schwachen Konjunkturdaten aus dem Euroraum auf 1,1250 US-Dollar ab. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1301 Dollar festgesetzt.