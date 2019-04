Einer Studie des Kölner Physikprofessors Christoph Buchal hervor. Demnach belaste ein E-Auto das Klima um 11 bis 28 Prozent mehr als ein Dieselauto, sobald der CO2-Ausstoß bei der Herstellung der Batterien und der deutsche Strommix in der Rechnung berücksichtigt würden. Nun wurde die Studie vom Ifo-Institut in München veröffentlicht.

Lithium, Kobalt und Mangan für die Batterien würden mit hohem Energieeinsatz gewonnen und verarbeitet. Eine Batterie für einen Tesla Model 3 belaste das Klima mit 11 bis 15 Tonnen CO2. Bei einer Haltbarkeit des Akkus von zehn Jahren und einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern im Jahr bedeute allein das schon 73 bis 98 Gramm CO2 je Kilometer, rechneten die die Studienautoren Buchal, Hans-Dieter Karl und Hans-Werner Sinn vor. Dazu kommen noch die CO2-Emissionen des Stroms. In Wirklichkeit stoße der Tesla zwischen 156 und 181 Gramm CO2 pro Kilometer aus und damit deutlich mehr als ein vergleichbarer Diesel-Mercedes.

Dass die europäische Politik Elektroautos als Null-Emission-Autos einstufe, sei eine Täuschung, kritisierten die Forscher. Der ab 2030 vorgeschriebene CO2-Grenzwert von 59 Gramm pro Kilometer entspreche einem Verbrauch von 2,2 Liter Diesel oder 2,6 Liter Benzin je 100 Kilometer und sei "ingenieurtechnisch unrealistisch". Deshalb müssten die Autobauer bald den Großteil ihrer Autos als E-Autos an die Kunden bringen. Für das Klima besser wären mit Methan betriebene Ottomotoren, ihr CO2-Ausstoß sei um ein Drittel niedriger als der eines Diesels.



Bereits im Juni vergangenen Jahres kursierten Meldungen über die CO2-Emissionen, die bei der Produktion von Akkus für Elektroautos anfallen sollen. Als Quelle wurde stets eine schwedische Studie genannt – auch dort hieß es, ein E-Auto-Akku sei für mehr als 17 Tonnen CO2 verantwortlich.

Das Magazin "Edison" allerdings widerlegte Anfang dieses Jahres einige Angaben daraus. Der schwedische Journalist Johan Kristensson erklärte dem Magazin, dass er die Zahlen lediglich als Beispiele für einen Artikel genutzt habe. "Ich wollte dem Leser eine Vorstellung davon vermitteln, was das für Autos solcher Größe bedeutet", erklärte er gegenüber "Edison". Aber: "Da eine 100-Kilowattstunden-Batterie eine im Vergleich sehr große ist, ist die Aussage, dass ein durchschnittlicher E-Auto-Akku solche Emissionen verursacht, natürlich nicht gültig."

Zudem würden in Schweden alle Hybride zu den Verbrennern gezählt – wodurch die Zahlen nicht auf Deutschland übertragbar seien. Dennoch verbreitete sich die sogenannte "Schweden-Studie" durch zahlreiche Medien. "Es zeigt wirklich deutlich, wie hinterlistig so eine Zahl sein kann, wenn sie sich weiterverbreitet", sagt Kristensson heute. "Ich hatte nie beabsichtigt, irgendeine Art von Lebenszyklusanalyse zu suggerieren. Es war nur ein Beispiel, um unseren Lesern zu zeigen, was diese Zahlen aus dem IVL-Report bedeuten, wenn man sie mit den Emissionen von Verbrennungsmotoren vergleicht."



Auch Elon Musk, Mitgründer und CEO von Tesla, äußerte sich nach dem Aufkommen der "Schweden-Studie" zu den Zahlen. Die Batterien für seine Autos würden ohnehin durch erneuerbare Energien produziert:

Calling this cueless would be generous. Much less energy required for lithium-ion batteries & Gigafactory is powered by renewables anyway.