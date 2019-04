Osnabrück. Die Zahl der Neuzulassungen in Europa ist im März erneut deutlich zurückgegangen. Ein Experte der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young (EY) erkennt mehrere Gründe und erwartet, dass der Automarkt weiterhin unter Druck bleiben wird.

Schlechte Zeiten für Autohändler in Europa: Die Zahl der Neuzulassungen ist im März zum siebten Mal in Folge zurückgegangen. Wie der europäische Herstellerverband ACEA am Mittwoch mitteilte, kamen 1,72 Millionen Autos neu auf die Straßen - 3,9 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im gesamten ersten Quartal beträgt der Rückgang damit 3,3 Prozent."In allen großen Märkten der Europäischen Union geht die Nachfrage zurück", erklärte ACEA. Am stärksten war der Rückgang in Italien (-9,6 Prozent) vor Spanien (-4,3 Prozent), Großbritannien (-3,4 Prozent), Frankreich (-2,3% Prozent) und Deutschland (-0,5 Prozent).

Die Wirtschaftsberater von Ernst & Young gehen davon aus, dass die Schwäche des Automarktes in den kommenden Monaten anhalten wird. „Die Margen der Hersteller werden auch 2019 unter Druck bleiben, das haben die Autobauer auch angekündigt“, sagte EY-Autoexperte Peter Fuß am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit Blick auf die Mitarbeiterentwicklung äußerte der Branchenkenner sich zurückhaltend. „Ich sehe keinen größeren Trend, dass durch diese konjunkturelle Schwäche viele Mitarbeiter freigesetzt werden.“

Als Ursachen für die schlechten Zulassungszahlen nannte Fuß die anhaltende Unsicherheit wegen des Brexits und wegen der weltweiten Zollstreitigkeiten. „Beides verunsichert die Verbraucher und hat Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten.“