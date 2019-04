Am billigsten sind Benzin oder Diesel an den Tankstellen in der Regel am späteren Abend und am teuersten am Vormittag. Foto: Wolfram Steinberg

Bonn. Die Spritpreise an deutschen Zapfsäulen sind weiterhin hohen Schwankungen unterworfen. Innerhalb einer Stadt unterschieden sich die Tankpreise an einem Tag um bis zu 20 Cent, heißt es in dem Jahresbericht der „Markttransparenzstelle“, einer Einrichtung des Bundeskartellamts in Bonn.