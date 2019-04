Wien. Möbelhändler XXXLutz, zu dem auch Poco und Mömax gehören, will unbedingt den schwedischen Marktführer Ikea auf dem deutschen Markt überholen. Geschäftsführer Andreas Seifert schildert nun seine konkreten Pläne, wie er dieses Ziel umsetzen will.

Die österreichische Möbelkette XXXLutz will in Deutschland an Marktführer Ikea vorbeiziehen. "Wir wollen die Nummer eins im deutschen Möbelhandel werden", sagte Mitinhaber und Geschäftsführer Andreas Seifert der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Derzeit befinden sich den Angaben zufolge neue Möbelhäuser in Bayreuth, Gera, Hagen und Heidelberg in der Planung. Nachgedacht werde auch über Standorte in innerstädtischen Lagen. In Deutschland betreibt das Unternehmen laut "FAZ" 48 XXXLutz-Möbelhäuser und 41 Mömax-Mitnahmemärkte sowie weitere Traditionshäuser wie Mann Mobilia, Hiendl, Sonneborn und Neubert.



Die meisten XXXLutz-Möbelhäuser befinden sich in Süddeutschland und Nordrhein-Westfalen. In Norddeutschland gibt es Filialen in Nordhorn, Salzbergen, Wolfsburg, Braunschweig, Neubrandenburg, Pampow und Uelzen. In Norddeutschland stärker verbreitet sind die Poco-Filialen. 2018 übernahm XXXLutz den Möbeldiscounter, der in Deutschland insgesamt 123 Märkte hat.

Ikea ist bislang Spitzenreiter

Der schwedische Möbelriese Ikea hat bisher in seinem weltweit wichtigsten Markt Deutschland mit Abstand die Nase vorn: 53 Filialen betreibt er in Deutschland derzeit und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund fünf Milliarden Euro. Die in 13 Ländern vertretene XXXLutz-Gruppe setzte nach eigenen Angaben im Vorjahr 4,2 Milliarden Euro um. Von den insgesamt mehr als 260 Märkten befinden sich viele in Osteuropa. In Österreich ist der Konzern bereits Marktführer im Möbelhandel.

Immer mehr Möbelhändler schließen sich zusammen



2018 hatte XXXLutz zur Verfolgungsjagd angesetzt – unter anderem mit der Komplettübernahme von Poco aus Bergkamen. Durch den Zusammenschluss der Nummer zwei mit der bisherigen Nummer sechs auf dem deutschen Möbelmarkt kann das Unternehmen in Deutschland damit näher an den Marktführer heranrücken.

Im hart umkämpften deutschen Möbelhandel schreite die Konzentration voran, schreibt die "FAZ" weiter. Der Branche machten im vergangenen Jahr sinkende Besucherzahlen und Umsatzeinbußen zu schaffen.

Deutschlands Top 10 der Möbelhändler

Wie die "Lebensmittelzeitung" berichtet, sah die Top 10 der Möbelhändler in Deutschland 2017 nach Umsatz so aus: