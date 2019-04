Frankfurt/Main. Der Dax hat dank positiver Konjunktursignale zugelegt. Nach zögerlichem Start schaffte es der deutsche Leitindex gegen Mittag mit 0,59 Prozent ins Plus auf 12.005,30 Punkte. Am vergangenem Freitag war er mit 12.009 Zählern aus dem Handel gegangen.

Die Anleger agierten am späten Vormittag etwas mutiger, nachdem es positive Konjunkturanzeichen aus China und der Eurozone gab. Trotz des Handelskrieges mit den USA waren die chinesischen Exporte im März unerwartet stark gestiegen, während die Industrieproduktion in der Eurozone mit einem nur leichten Rückgang besser ausfiel als am Markt befürchtet.

Der MDax schaffte es mit 0,8 Prozent ins Plus auf 25.453,39 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx legte 0,4 Prozent auf 3448,91 Punkte zu.

Gespannt wird in den USA auf die in Kürze erwarteten Quartalszahlen der US-Großbanken JPMorgan und Wells Fargo geblickt, die in den USA die nächste Runde der Unternehmensberichte einläuten.

Im Dax stand Bayer einmal mehr wegen der Glyphosat-Prozesse im Rampenlicht. Nach zwei Niederlagen in den Prozessen um angebliche Krebsrisiken von Produkten der Tochter Monsanto soll der Agrarchemie- und Pharmakonzern nach dem Willen eines US-Richters nun nach einer gütlichen Einigung in einem anderen Prozess suchen. Die Aktien stiegen daraufhin im Dax mit 1,4 Prozent.

Covestro setzten sich im Dax mit einem Anstieg um 3 Prozent an die Spitze, nachdem das Unternehmen seine Jahresprognosen auf der Hauptversammlung bestätigt hatte.