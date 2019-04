Papenburg/Karsruhe. Wohnungsbesitzer können das Vermieten an Feriengäste in einer gemeinsamen Wohnanlage nur mit Zustimmung jedes einzelnen Eigentümers nachträglich untersagen. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Streit aus Papenburg im Emsland entschieden.

Dort will eine Frau ihre Wohnung Touristen als Unterkunft anbieten. Die anderen Eigentümer sind geschlossen dagegen. In der Eigentümerversammlung beschlossen sie mit Dreiviertelmehrheit, dass Kurzzeit-Vermietungen künftig nicht mehr erlaubt sind.

Dieser Beschluss über den Kopf der Betroffenen hinweg ist rechtswidrig, wie die obersten Zivilrichter in Karlsruhe urteilten. Jeder Eigentümer müsse sich darauf verlassen können, dass die Nutzung seiner Wohnung nicht ohne sein Zutun eingeschränkt wird. (Az. V ZR 112/18)

Streit unter Eigentümern

Der Streit unter den Eigentümern hatte sich in einer der schmucken Stadtvillen am Turmkanal auf dem früheren Gelände der Meyer Werft in Papenburg entzündet. Die acht Parteien hatten sich zunächst darauf geeinigt, Kurzzeitvermietungen zu gestatten, beispielsweise an Feriengäste oder Geschäftsreisende.

Dann aber hatten sich sieben der acht Eigentümer für ein nachträgliches Verbot ausgesprochen. Sie wollen nicht, dass ständig Fremde im Haus sind und fühlen sich durch ständige Wechsel im An- und Abreiseverkehr gestört.

Nach bisheriger Rechtsprechung ist es so, dass Kurzzeitvermietung grundsätzlich zulässig ist – vorausgesetzt, es gibt keine andere Vereinbarung. So hatte es der BGH 2010 entschieden. Diesem Urteil zufolge darf jeder Eigentümer seine Wohnung nutzen, wie er will, solange er die anderen damit nicht über die Maße beeinträchtigt.



Mit einer Dreiviertelmehrheit und damit über den Kopf der Betroffenen hinweg widerriefen die Ferienwohnungsgegner 2017 die Erlaubnis. Sie legten zudem fest, dass die acht Wohnungen nicht mehr täglich oder wöchentlich wechselnden Bewohnern überlassen werden dürfen. Die Klägerin hält den Beschluss für ungültig. So sehen es auch die Vorinstanzen, zunächst das Amtsgericht Papenburg und dann das Landgericht (LG) Aurich. Beide erklärten den Mehrheitsbeschluss der Eigentümer für nichtig. Das LG ließ aber eine Revision zu. So landete der Streit vor dem BGH.

