Papenburg/Karsruhe. Im Streit um Kurzzeitvermietungen unter Wohnungseigentümern in einer der Stadtvillen am Papenburger Turmkanal hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Rechte der Vermieterin gestärkt. Demnach darf sie ihre Eigentumswohnung weiterhin beispielsweise an Feriengäste oder Geschäftsreisende vermieten.

Nachträglich untersagen ließe sich das nur, wenn die Wohnungsbesitzer in der gemeinsamen Anlage dafür die Zustimmung jedes einzelnen Eigentümers einholen. Das erklärten die obersten Zivilrichter in Karlsruhe in ihrer am Freitag verkündeten Entscheidung.

In der betreffenden Stadtvilla mit acht Eigentumswohnungen will eine Frau ihre Wohnung weiterhin Touristen oder Geschäftsreisenden als Unterkunft anbieten. Die anderen sieben Eigentümer sind jedoch geschlossen dagegen. Sie hatten in einer Eigentümerversammlung 2017 mit einer Dreiviertelmehrheit beschlossen, dass Kurzzeitvermietungen an täglich oder wöchentlich wechselnde Feriengäste, vor Ort befristet Tätige und Werkvertragsarbeiter künftig nicht mehr erlaubt sind. Sie wollen nicht mehr, dass ständig Fremde im Haus sind und fühlen sich durch ständige Wechsel im An- und Abreiseverkehr gestört.

Der Beschluss über den Kopf der Betroffenen hinweg ist laut BGH jedoch rechtswidrig. Jeder Eigentümer müsse sich darauf verlassen können, dass die Nutzung seiner Wohnung nicht ohne sein Zutun eingeschränkt wird. (Az. V ZR 112/18)

Die Frau hatte gegen die Entscheidung der Miteigentümer geklagt – und bereits in den Vorinstanzen (Amtsgericht Papenburg, Landgericht Aurich) Recht bekommen. Sie erklärten den Mehrheitsbeschluss der der Eigentümer für nichtig. Das Landgericht ließ aber eine Revision zu. So landete der Streit vor dem BGH, wo er nun letztinstanzlich entschieden wurde.

Die Karlsruher Richter hatten bereits 2010 entschieden, dass Kurzzeitvermietungen in Eigentumswohnungen grundsätzlich zulässig sind – vorausgesetzt, es gibt keine andere Vereinbarung. Diesem Urteil zufolge darf jeder Eigentümer seine Wohnung nutzen, wie er will, solange er die anderen damit nicht über die Maße beeinträchtigt. Im Fall Turmkanal stand die Erlaubnis sogar ausdrücklich in der sogenannten Teilungserklärung. Eine solche Erklärung regelt die Grundsätze des Miteinanders in einer Eigentürmergemeinschaft.

Bereits bei der Verhandlung Mitte Februar vor dem BGH hatte die Vorsitzende Richterin Christina Stresemann deutlich gemacht, dass die Teilungserklärung nur mit den Stimmen sämtlicher Eigentümer geändert werden kann. Zudem hatte sie gesagt, dass bestimmte Rechte der einzelnen Eigentümer trotzdem gewahrt bleiben müssen. So darf das Vermieten etwa nicht völlig ausgeschlossen werden. Die Frage war, wo man die Grenze zieht.

Unabhängig davon gelten in etlichen Kommunen mit Wohnungsnot sogenannte Zweckentfremdungsverbote. Sie sollen verhindern, dass Kurzzeit-Vermietungen überhand nehmen. Wer zum Beispiel in Berlin an Feriengäste vermieten will, braucht dafür eine Genehmigung.