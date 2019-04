Dürfen Eigentümer ihre Wohnung auch nur kurzzeitig an Feriengäste vermieten? Der BGH entscheidet. Foto: Ingo Wagner

Karlsruhe. In einem Streit unter Wohnungseigentümern wegen der Vermietung an Feriengäste verkündet der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe heute sein Urteil.