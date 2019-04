Der größte Gegner des Bauern sind solche Bauern!

Osnabrück. Erneut schockieren Tierrechtler mit Aufnahmen, die mutmaßlich tierquälerischen Umgang mit Rindern zeigen. Dazu ein Kommentar.

Kritiker werfen Landwirten häufig vor, sie seien Tierquäler. Bauern halten dagegen, sie seien die einzig wahren Tierschützer. Beides stimmt in dieser Pauschalität nicht. Wissenschaftliche Veröffentlichungen und Enthüllungen von Tierrechtlern legen offen, welche Probleme es in der Landwirtschaft im Umgang mit schwachen und verletzten Tieren gibt. Die Branche hat ein Problem. Aber hat sie die Dimension auch erkannt?

Die Auswirkungen gehen weit über das Leid der einzelnen Kuh hinaus. Sie betreffen jeden Landwirt. Denn Aufnahmen wie die jetzigen aus Niedersachsen lösen einen Generalverdacht zum Umgang mit Tieren aus, der sich nur schwer entkräften lässt. Offensichtlich kann sich der Verbraucher nämlich nicht darauf verlassen, dass privatwirtschaftliche oder staatliche Kontroll- und Sanktionssysteme greifen.

Die abschreckende Wirkung ist ganz offenbar sogar so gering, dass selbst nach den erschütternden Veröffentlichungen aus Bad Iburg mutmaßlich weiter Rinder auf eine vergleichbare Art und Weise gequält wurden. Ein Offenbarungseid auch für den Rechtsstaat. Überwachungskameras allein werden nicht dazu beitragen, dass Recht eingehalten wird.

Doch die Enthüllungen nähren noch weitere Zweifel: Wer seine Tiere so schlecht behandelt und sich schon im Stall nicht an Recht und Gesetz hält, der soll sich dann aber beim Ausbringen der Gülle seiner Tiere an die Regeln halten? Den Preis zahlt nicht der Missetäter, der die Zweifel sät, sondern die ganze Branche. Dass sich nun niemand mit den Bauern in ihrem Protest gegen schärfere Düngeregeln solidarisiert, mag Teil der Rechnung sein.

Der größte Gegner des Landwirts ist nicht der Tierrechtler, der die Kuh befreien will. Es ist auch nicht der Grünen-Politiker, der Weidegang fürs Rind fordert. Und es ist auch nicht der Handel, der die Preise für die Milch drückt. Nein, der größte Feind des Landwirts ist der Berufskollege, der die lahme Kuh per Seilwinde auf einen Anhänger schleifen lässt.