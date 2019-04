Osnabrück. Während die britische Premierministerin Theresa May noch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron über eine Verlängerung der Brexit-Frist spricht, haben sich die Häfen in Niedersachsen und Hamburg bereits auf einen harten Austritt der Briten aus der Europäischen Union (EU) eingestellt. Welche Auswirkungen hat der Brexit auf Güterströme und Zoll?

Dass Zölle und die damit verbundenen Verfahren handelshemmend wirken und zu einer Verlagerung von Güterströmen führen können, daraus macht man beim Hafen Hamburg keinen Hehl. Dazu zählt auch ein Rückgang im Warenverkehr, wenn die Wirtschaft auf der Insel aufgrund des Brexits schwächelt, heißt es auf Anfrage. Dennoch: Für die Zeit nach dem EU-Austritt fühlt man sich gut gerüstet.

Eine Abfertigung von Gütern aus Drittländern – ein solches wäre Großbritannien, wenn es nicht in der EU-Zollunion bleibt – stelle keine Herausforderung dar. Vom Hafen Hamburg heißt es:





„Dieses Verfahren findet im Hamburger Hafen täglich Anwendung. Der Zoll ist darauf sehr gut vorbereitet.“





Zumal der Anteil der UK-Verzollung in Hamburg im Verhaltnis zum Gesamtvolumen mit 3 Prozent gering sei.

Anders ist es im niedersächsischen Cuxhaven. Zu englischen Häfen starten laut Hafenwirtschaftsgemeinschaft Cuxhaven wöchentlich mehr als sechs Abfahrten, 70 bis 80 Prozent der Verkehre wären von der Einführung einer Zollabfertigung betroffen. Nur 5 bis 10 Prozent seines Warenverkehrs wickelt Cuxport aktuell mit Ländern außerhalb der EU ab, nämlich mit Norwegen und Island.

Cuxhaven schafft Flächenpuffer

Die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Zollamt wie mit dem Hauptzollamt Oldenburg ist laut Cuxport-Geschäftsführer Peter Zint jedoch gut. Mitarbeiter wurden geschult, um mit der neuen Lage umzugehen. Mehr Personal gibt es nach Angaben von Zint nicht, dafür wurde mehr Platz organisiert. „Wir haben einen Flächenpuffer geschaffen, falls es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen sollte.“

Anders ist es in Hamburg. Dort wurde der Zoll personell aufgestockt. Was allerdings nicht ausschließlich am Brexit liegt, wie auf Anfrage betont wird. Aufgrund des demografischen Wandels und zusätzlichen Aufgaben dürfe mehr eingestellt werden. Von Verzögerungen der Warenabfertigung geht man beim Hafen Hamburg nicht aus. „Hamburg ist kein Fährhafen, und somit werden alle Gütertransporte per Seeschiff frühzeitig in die Abfertigungssysteme des Zolls zur Bearbeitung aufgenommen und die physische Abfertigung der Ware auf den Umschlagterminals erfolgt genauso schnell wie bisher.“ Ein Blick auf die Zahlen zeigt folgendes:

Zur Sache Von Hamburg aus werden zehn UK-Häfen durch Liniendienste angesteuert, darunter Bristol, Dover, Liverpool, London, Newcastle und Southampton. Hinzu kommen Bulkschiffe mit Massengütern wie Mineralöl oder Steine, die im Hamburger Hafen abgefertigt werden. Insgesamt rund 4,3 Millionen Tonnen Seegüter haben sich laut Hafen Hamburg im Jahr 2017 auf den Weg zur Insel gemacht.





Ändern sich die Warenströme?



Auch für Bremerhaven und Bremen ist Großbritannien im Güterverkehr ein wichtiger Partner. Fast zwei Millionen Tonnen UK-Waren wurden 2017 empfangen oder versandt. In Emden hat man sich ebenfalls vorbereitet. Von dort aus wickelt VW den Export seiner Autos selbst ab und gilt als sogenannter sicherer Zollbeteiligter, wie der Leiter des örtlichen Zollamtes, Arno Albers, sagt. Er erwarte deshalb keine großen Veränderungen.

Alle Planungen gehen davon aus, dass die Warenströme zwischen den britischen und den niedersächsischen Häfen auch nach einem Brexit in etwa gleich bleiben. Cuxport-Geschäftsführer Zint rechnet sich sogar Chancen aus, falls es Probleme bei der Abfertigung auf dem Seeweg zwischen Großbritannien und Frankreich geben sollte. Er sagt:





„Cuxhaven könnte eine interessante Alternative sein.“





Transporte von Trailern ohne Fahrer und Zugmaschine seien nicht so zeitsensibel.

In Hamburg werden ebenfalls zusätzliche Möglichkeiten gesehen. „Der Hamburger Hafen ist von der Umschlagkapazität und den sehr guten Verkehrsanbindungen mit dem Binnenland gut aufgestellt und kann zusätzliche Gütermengen aufnehmen“, heißt es. Außerdem: Um mögliche Abfertigungsverzögerungen und Staus in den Fährhäfen am Ärmelkanal zu umgehen, könnten Güter im Container via Hamburg direkt in die UK-Bestimmungsregionen verschifft werden. „Das würde auch den Lkw-Verkehr auf der Straße und die Fährhäfen am Ärmelkanal entlasten.“

Anders sieht es aus, wenn Großbritannien und die EU einander nach der Scheidung mit Zöllen belegen sollgen. Das dürfte den Handel insgesamt treffen und damit auch die Häfen in Niedersachsen. „Dann wird es sicher die eine oder andere Volumenreduzierung geben“, so Zint. Mit dpa