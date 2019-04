Handelsstreit mit den USA: Fast wie die kleinen Kinder

Osnabrück. Mitten im Boeing-Desaster droht US-Präsident Donald Trump der EU mit Strafzöllen. Der Grund: die Subventionen für den europäischen Flugzeugbauer und Boeing-Konkurrenten Airbus. Allerdings streiten die USA und die EU schon seit Jahren um dieses Thema – ohne Lösung. Dabei gäbe es doch eine. Ein Kommentar.

In düsteren Worten hatte die Welthandelsorganisation (WTO) die USA und Europa gewarnt: Vorsicht vor einer Eskalation im Handelsstreit, er hat empfindliche Folgen für die Weltwirtschaft. Und was passiert? Der Streit wird schärfer. Wäre es nicht so ernst, man könnte es für einen Zank unter Kindergartenkindern halten.

Aufhänger ist dieses Mal der alte Streit um Subventionen für die Flugzeugbauer Airbus und Boeing. In dem hat sich bisher niemand mit Ruhm bekleckert. Zu Recht hat die WTO sowohl den USA als auch der EU bereits auf die Finger geklopft und gemahnt, illegale Unterstützungen für die Konzerne zu unterlassen. Dennoch geht das Subventionieren fröhlich weiter, und zwar auf beiden Seiten. Seit 2004 streitet man sich darüber, eine Lösung ist nicht in Sicht. Stattdessen drohen die USA regelmäßig mit neuen Strafzöllen auf dies und jenes in der Hoffnung, die US-Wirtschaft zu schützen. Was nur mäßig gelingt. Und die EU? Die reagiert mit Vergeltung, was ebenso schlecht funktioniert. Kein Wunder: Streit, Zölle und Schranken schüren Unsicherheit, stören den freien Handel und bremsen das Wachstum.

Dabei liegt die Lösung auf der Hand: Statt sich in Drohgebärden zu ergehen, die allen schaden, wäre es Zeit für einen diplomatischen Neustart zwischen den USA und der EU. Doch davon wollen die Streithähne nichts wissen. Clever ist anders.