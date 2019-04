Miese Bedingungen für Paketzusteller: Ein Problem, viele Ursachen

Osnabrück. Immer mehr Pakete werden verschickt, doch die Zusteller bekommen wenig ab vom Boom, im Gegenteil: Seit Jahren sinken ihre Gehälter. Zugleich steigt der Druck, denn die Branche ist hart. Wer nun aber die Logistikkonzerne als einzige Schuldigen ausmacht, irrt. Auch die Verbraucher sind in der Pflicht.

Mies bezahlt, extrem belastet: Keine Frage, die Arbeitsbedingungen vieler Paketzusteller sind skandalös. Doch nur mit dem Finger auf andere zu zeigen – etwa auf die bösen Logistikkonzerne und deren noch bösere Subunternehmer –, lenkt von den Ursachen ab. Nicht die Firmen allein tragen Schuld an der Misere, auch die Verbraucher, sprich: wir alle.

Da werden im Internet Schuhe in drei Größen geordert, weil man nicht weiß, wie sie ausfallen, ebenso das T-Shirt oder die Jeans. Was soll’s? Was nicht passt, geht kostenlos zurück. Genau dieses Kaufverhalten verschärft die Bedingungen der Zusteller. Die das Ausbeuter-System ihrerseits befeuern, indem sie es mitmachen. Denn es lohnt sich für sie, trotz der Zustände. Ein Großteil der Zusteller kommt aus dem Ausland, wo die Bedingungen noch schlechter sind.

Und nun? Nötig sind sicher neue, schärfere Gesetze. Ein Blick auf die Schlachterbranche zeigt jedoch: Ohne genug Personal für Kontrollen nutzen auch die besten Gesetze nichts. Und die Konsumenten müssen sich Fragen gefallen lassen: Gibt es Alternativen zum Online-Kauf, zum Beispiel im Laden um die Ecke? Wie viel ist mir die komfortable Lieferung nach Hause wert? Ist es wirklich geil, geizig zu sein? Erst wenn Verbraucher umdenken und bereit sind, angemessene Preise für ihren bequemen Luxus-Lebensstil zu bezahlen, wird sich für die Zusteller etwas verbessern.