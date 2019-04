Die neue Umweltmaut für die Londoner Innenstadt gilt für alle Autos, die nicht den von der Behörde definierten Standards entsprechen: Foto: Monika Skolimowska

London. Autofahren in London ist seit Montag für viele noch einmal teurer geworden: In der Innenstadt müssen Fahrer älterer Autos von nun an eine neue Umweltmaut in Höhe von 12,50 Pfund pro Tag zahlen.