Schüttorf. Mit anspruchsvoller Schutz- und Berufskleidung behauptet sich der Schüttorfer Textilhersteller Rofa erfolgreich am Markt.

Die letzten Mohikaner leben in Schüttorf. Der Bekleidungshersteller Rofa hat den Niedergang der einst stolzen Obergrafschafter Textilindustrie überlebt. Auf dem gut 30.000 Quadratmeter großen, dicht bebauten Firmengelände direkt am Flüsschen Vechte lärmen noch immer die Webmaschinen. Die stattlichen Gebäude der einstigen Kollegen, Partner und Konkurrenten ringsum wurden längst für neue Nutzungen umgebaut . Die 1897 gegründete Rofa betreibt in Schütttorf eine eigene Weberei, Färberei, Ausrüstung und Produktion. Das Unternehmen stellt eine eigene Kollektion von Berufs- und Schutzkleidung her. Zu den Spezialitäten zählen zudem die Computerstickerei und ein Patchservice, beispielsweise werden Firmenembleme fest in die Kleidung integriert.

„Wir produzieren wir alle unsere Gewebe an unserem Firmensitz in Schüttorf“, sagt Rofa- Geschäftsführer Jens Falley. In der Näherei am Standort werde Kleidung zusammengenäht. Außerdem bearbeite man hier diverse Veredlungsaufträge, zum Beispiel Kleidungskürzungen, oder das Aufbringen von Reflexstreifen und Namensschildern. Auch Maßanfertigungen, Muster und ganz besonders eilige Aufträge übernimmt die Schüttorfer Näherei von Rofa. „Weitere Näharbeiten führen wir seit 2004 in unserem zweiten Standort in Rumänien aus“, so Falley: „Außerdem arbeiten wir für einzelne Aufgaben mit Fremdkonfektionären in Sri Lanka und Myanmar zusammen. In jedem Fall ist aber sichergestellt, dass alle Gewebe und Zutaten exklusiv durch uns angeliefert werden.“

Die Geschäftsführung des Textilunternehmens teilt Falley sich mit Silke Kamps. Sie entstammt der Familie Rost; aus den Anfangsbuchstaben der beiden Familien setzt sich der Firmenname "Rofa" zusammen. Zu den insgesamt 14 Gesellschaftern von Rofa gehören außerdem Nachkommen der dritten Gründerfamilie Schlikker. Über Jahrzehnte wurden bei Rofa Stoffe gewebt und veredelt. Erst Anfang der sechziger Jahre leiteten die damaligen Geschäftsführer die entscheidende Wende ein, aus den eigenen Stoffen wird seitdem Berufskleidung hergestellt. „Ohne diese unternehmerische Entscheidung wäre die Firma heute nicht mehr existent“, stellt Falley fest.

Jede Schutzfunktion wird zertifiziert

Die Geschäftsführer arbeiten nach dem Vieraugenprinzip zusammen. Falley kümmert sich schwerpunktmäßig um Verwaltungsaufgaben, Kamps um den Vertrieb und das Personalmanagement. Die technische Leitung der Produktion liegt bei Fachleuten. Schon in den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts begann Rofa neben traditioneller Berufsbekleidung auch Schutzkleidung zu produzieren. Erste Kunden waren Schweißer von großen Werften. Ab Anfang der Neunzigerjahre spezialisierte man sich auf Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Hierfür gibt es klar definierte Richtlinien. Jede Schutzfunktion muss durch eine akkreditierte Prüfstelle überprüft und zertifiziert werden. Heute bietet Rofa Multifunktions-Schutzkleidung an, die bis zu neun verschiedene Schutzfunktionen gleichzeitig und zuverlässig erfüllt.

Das Sortiment des Unternehmens umfasst circa 900 Modelle und 500 Sondermodelle. Sie werden aus 120 verschiedenen Stoffen und 490 verschiedenen Zutaten wie Knöpfen oder Reißverschlüssen gefertigt. Zählt man sämtliche Varianten der diversen Zutaten, so kommt man auf neun Millionen unterschiedliche Teile, die für die Rofa- Kollektion verarbeitet werden. Die Liste der Zertifizierungen, die die Schüttorfer regelmäßig durchführen lassen, ist lang. Damit sind hohe Kosten verbunden. „Durch die Zertifizierungen sind wir aber in der Lage unseren Qualitätsvorsprung gegenüber Konkurrenten aus Asien zu dokumentieren“, erklärt Geschäftsführer Falley: „Als Zutaten verarbeiten wir ausschließlich Komponenten von Markenherstellern. Alle unsere Lieferanten sind uns bekannt, sie haben ihren Sitz überwiegend in Deutschland.“

Werften und Chemieunternehmen

Zu den rund 3000 Kunden von Rofa gehören viele Energieversorger, Straßenbauer, Werften, Unternehmen der petrochemischen Industrie, diverse Stadtwerke und Textildienstleister. Als Beispiele nennt Falley die Firmen Innogy und Meyer Werft sowie die Stadtwerke Marburg und den Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Hannover. Die größte Kundengruppe sind technische Händler. Der firmeneigene Außendienst verkaufe nicht nur, seine Aufgabe sei vor allem die Beratung, so der Geschäftsführer: „Wir haben Katalogartikel, die wir kontinuierlich für einen längeren Zeitraum herstellen und Artikel die als Sonderanfertigung speziell für Kunden entwickelt werden. Die Sonderanfertigungen machen ungefähr 40 Prozent unserer Umsätze aus." Seit 2016 betreiben die Schüttorfer einen eigenen Onlineshop. Hier ist das gesamte Katalogsortiment erhältlich.

Rofa sei als Hersteller einzigartig, sagt der Wuppertaler Ingenieur für Bekleidungstechnik Andreas Menke. Er arbeitet seit 2007 mit dem Unternehmen zusammen. Menke berät Rofa bei der Kollektion und entwirft Kleidung. „In Schüttorf werden Stoffe gewebt, ausrüstet und zu eigenen Produkten verarbeitet", so Menke: „Das ist für mich als Designer sehr attraktiv.“ Der Markt für Berufsbekleidung funktioniert laut dem Textilfachmann nach eigenen Gesetzen. Die Kunden seien verpflichtet, ihre Mitarbeiter mit Schutzkleidung auszustatten. Die Produkte müssten lange halten. Hersteller benötigten dafür anspruchsvolle Maschinen und da sei Rofa sehr innovativ.

170 Mitarbeiter in Schüttorf

Der Schüttorfer Mittelständler beschäftigt am Firmensitz 170 Mitarbeiter, weitere 160 Menschen arbeiten am rumänischen Standort für das Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2018 erwirtschaftete Rofa Umsatzerlöse in Höhe von 32 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren wuchsen die Umsätze laut Angaben von Falley jährlich um ein bis zwei Prozent. Die laufenden Investitionen in die Modernisierung des Unternehmens beziffert der Geschäftsführer auf circa eine Million Euro im Jahr. Für die Zukunft haben er und seine Kollegin sich das Ziel gesetzt, das erreichte Umsatzniveau, die Standards und die Qualität stabil zu halten. Besonders stolz ist man bei Rofa auf die erreichten Nachhaltigkeitszertifikate. Alle Produkte sind nach dem Gütesiegel “ Oeko-Tex Standard 100" zertifiziert. Außerdem hat Rofa sich der STeP- Zertifizierung für nachhaltige Textilproduktion unterzogen.