Die Oldenburgische Landesbank unterhält unter anderem in Osnabrück eine Filiale. Foto: Michael Gründel

Osnabrück/Oldenburg. Die Oldenburgische Landesbank (OLB) will künftig auch Privatkunden außerhalb ihres Kerngebiets bedienen. Die Bank bereite sich darauf vor, hieß es am Donnerstag. Doch ehe es so weit ist, muss noch eine Übernahme abgeschlossen werden.